Modny makijaż jesień-zima 2019/2020

Nadchodzący sezon być może nie obfituje w zaskakujące trendy, ale nie sprawia też, że przeglądając zdjęcia z wybiegów czujemy się znudzone. Dobrze znane nam tendencje pojawiają się w nieco odmienionej formie i nowszej odsłonie: krwiście czerwone pomadki zamieniamy na te bardziej stonowane, grafitowo-czarny smoky eyes na bardziej seksowną, brązowo-złotą wersję, a czarną (tak bardzo oklepaną już) kreskę zamieniamy na neonowy, graficzny akcent nad górną powieką.

Bronzer to jeden z tych kosmetyków, z którymi najchętniej byśmy się nie rozstawały - dodaje skórze słonecznego blasku i w sekundę potrafi poprawić wygląd cery. W tym sezonie chowamy go jednak na dno szuflady - niech poczeka na kolejne lato, i inwestujemy w róż do policzków. Kochamy go za to, że dodaje dziewczęcych rumieńców, odejmuje lat i sprawia, że cera wygląda na świeżą i wypoczętą.

Pamiętaj, że to jeden z tych kosmetyków, który musi być idealnie dobrany do karnacji - tak jak podkład (sprawdź, jak dobrać podkład). I wcale nie musi być różowy! Jego nasycenie też może być różne - od mocno napigmentowanego po delikatny, niemal transparentny.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE/od lewej: Talbot Runhof, Aigner

Czerwone pomadki ustępują miejsca tym wiśniowym, oscylującym nawet wokół ciepłych brązów. Nadchodząca jesień definitywnie też kończy naszą przygodę z matowym wykończeniem - najmodniejsze jest to satynowe.

Nowością jest również zerwanie ze schematem - mocno podkreślone usta, to delikatny makijażu oczu. Jeśli zdecydujesz się na bordową szminkę, oczy pomaluj cieniem w kolorze karmelu, zaznacz dolną lub górną linię rzęs czarną kredką i użyj maskary.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE/od lewej: Versace, Taoray Wang

Ogłaszamy koniec czarnych kresek w stylu Audrey Hepburn! Tej jesieni podkreślamy zarówno linię wodną jak i górną linię rzęs - obowiązkowo cienką, nieco roztartą kreską. Niech za źródło inspiracji posłuży rockowy styl Kate Moss - taki makijaż jest jej znakiem rozpoznawczym.

Jest tylko jedno "ale" - taki makijaż nie nadaje się dla małych, blisko siebie osadzonych oczu.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE/od lewej: Philosophy, Versace

Najprościej wyglądający, ale jednocześnie najtrudniejszy do zrealizowania, bo niestety nie każda z nas może pochwalić się idealną cerą. Jeśli należysz do grupy szczęściar - wystarczy, że nałożysz krem BB lub CC (najlepiej zwilżoną gąbeczką), przeczeszesz brwi szczoteczką i muśniesz woskiem dla ujarzmienia pojedynczych włosków, wytuszujesz rzęsy (chociaż niekoniecznie) i pomalujesz usta przeźroczystym błyszczkiem (one też wracają) i gotowe!

Jeśli twoja cera pełna jest licznych niedoskonałości, krostek lub suchych skórek, musisz dokładnie przeanalizować swoją pielęgnację (kosmetyki, których używasz, ich formuły i składy) i zacząć od wyprowadzenia cery na prostą.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE/od lewej: Roberto Cavalli, Etro

Przydymione oko to jeden z tych trendów, które nigdy nie wychodzą z mody, szczególnie w jesienno-zimowych sezonach. Tej jesieni, szarości i czernie zamieniamy na seksowne brązy i złoto - ukochane kolory większości Polek. To też wymarzony trend dla zakupoholiczek - palet wypełnionych brązami, beżami i złotem jest całe zatrzęsienie - naprawdę trudno im się oprzeć!

fot. ImaxTree/AgencjaFREE/od lewej: Elie Saab, Prabal Gurung

To nasz ulubiony trend. Oczywiście, trudno będzie przenieść go prosto z wybiegów 1:1, ale może służyć za świetną inspirację.

Mnóstwo makijażowych marek ma w swojej ofercie prawdziwie brokatowe cienie, polecamy szczególnie te od NYX (np. foil Play Cream Pigment i Glitter Goals Liquid Eyeshadow) oraz te w kremie od marki Nabla. Pamiętaj, aby błyszczący makijaż zacząć od nałożenia bazy - przedłuży jego trwałość i ułatwi aplikację.

Podkreślona złotem lub holograficznym brokatem powieka, nie potrzebuje dodatkowego towarzystwa - wystarczy cera muśnięta kremem BB i wytuszowane rzęsy.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE/od lewej: Halpern, Van Noten

Kolorowe kreski na powiekach to nic nowego, ale te w odcieniu czerwieni i różu to niezbyt popularna tendencja. Bardzo podoba nam się graficzny makijaż od Natashy Zinko - trójkąt w odcieniu neonowej fuksji kojarzy nam się z latami 90. i świetnie pasuje do sportowych stylizacji.

Jeśli różowa kreska cię nie przekonuje, sięgnij po fiolety, zielenie i niebieskości. Przy kolorowym akcencie, usta pozostaw neutralne - łatwo tu o przesadę.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE/od lewej: Laroche, Natasha Zinko

