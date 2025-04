Zawsze z niecierpliwością czekam na nową, sezonową listę najmodniejszych kolorów Pantone. I choć mam swoje ulubione i wiem, w czym wyglądam dobrze, a w czym niekoniecznie, to zawsze jest dla mnie źródłem inspiracji. Staram się testować na sobie jak najwięcej - nigdy nie wiadomo co będzie pasowało do mojej karnacji lub co zupełnie niespodziewanie uznam za hit. A nawet jeśli i tak wybiorę szary t-shirt i dżinsy, to bez bólu mogę pomalować paznokcie na najmodniejszy kolor sezonu.

Reklama

Sprawdź najważniejsze trendy na rok 2016

Bodacious - inaczej amarant

Uwielbiam fiolet. Sama raczej go nie noszę, ale mocno amarantowa, matowa szminka? Czemu nie! Świetnie będzie wyglądała na tle mocno rozświetlonej cery i perłowych cieni do powiek.

1. róż do policzków NYX: kolor Code Breaker, cena 40 zł, 2. matowa szminka Hean, kolor 401, cena 16,99 zł, 3. kredka do oczu Urban Decay, kolor Asphyxia, cena 85 zł

Airy Blue - inaczej jasny, szary błękit

To kolor, który do tej pory zdecydowanie częściej pojawiał się w wiosenno-letnich trendach. Okazuje się, że świetnie koresponduje z beżami, szarościami i bielą. W makijażu najlepiej postawić na błękitną, perłową kreskę na górnej powiece. Idealne rozwiązanie dla wszystkich blondynek!

1. lakier do paznokci Hean, kolor 879 Blue Water, cena 4,99 zł, 2. cienie do powiek Sephora, kolor 249 Sweet Dreams, 3. kredka do oczu H&M, kolor Cloud Kingdom, cena 19,90 zł

Lush Meadow - inaczej mocna, szmaragdowa zieleń

Kolor szlachetnego szmaragdu może być nową czernią. Dodajcie go do wieczorowego smoky eyes. Świetnie "podbije" brązową tęczówkę. Wybierajcie cienie z dużymi, brokatowymi drobinkami. Usta niech będą neutralne - pomalujcie je matową szminką w kolorze nude.

1. lakier do paznokci Revlon, kolor 480 Chick, cena 19 zł, 2. cienie do powiek Urban Decay, kolor Loaded, cena 92 zł, 3. eyeliner NYX, kolor Teal, cena 39 zł

Te 6 rzeczy muszą znaleźć się w twojej szafie!

Sharkskin - inaczej stalowa szarość

Piękny odcień, ale nadaje się tylko dla brunetek. Możecie narysować nim cienką kreskę lub nałożyć na całą powiekę. Daje dość eleganckie i szykowne wykończenie, więc raczej zarezerwujcie go na wieczór.

1. eyeliner Urban Decay, kolor Glam Rock, cena 89 zł, 2. lakier do paznokci Essie, kolor Coctail Bling, cena 29 zł, 3. cienie do powiek Catrice, cena 24 zł

Warm Taupe - inaczej ciepły, cielisty beż

To mój drugi ulubiony odcień. Po pierwsze dlatego, że pasuje do każdej karnacji. Po drugie dlatego, że w tym kolorze mogę mieć zarówno oczy, jak i usta czy paznokcie. Po trzecie dodaje skórze blasku, rozświetla spojrzenie i optycznie powiększa usta!

1. matowa szminka Inglot, kolor 403, cena 30 zł, 2. cień do powiek NYX, kolor, Damage Control, cena 29 zł, 3. lakier do paznokci Golden Rose, kolor 15, cena 6,90 zł

Dusty Cedar - inaczej chłodna czerwień

To dość niespotykany odcień - trochę czerwień, trochę przygaszona pomarańcz. Moim zdaniem najlepiej sprawdza się na policzkach lub ustach. Najlepiej prezentuje się na lekko opalonej cerze - po wakacjach jak znalazł.

Reklama

1. lakier do paznokci H&M, kolor Sweet Talk, cena 14,90 zł, 2. róż do policzków Bobbi Brown, kolor Maui, cena 125 zł, 3. matowa szminka NYX, kolor Sao Paulo, cena 39 zł