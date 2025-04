Kolor czerwony często kojarzy się z mocą, motywacją i pasją; jest idealny dla silnych, pięknych kobiet. Dla Kasi, autorki modowego bloga Jestem Kasia wybrałam Marilyn Ruby Red, uniwersalny i szlachetny odcień, inspirowany ulubioną pomadką samej Marilyn Monroe™

Reklama

Wyrazisty kolor na ustach wymaga nieskazitelnej oprawy. Stała konsystencja podkładu Miracle Touch zmienia się w kontakcie ze skórą w płynny, puszysty fluid. Dzięki tej właściwości formuła nadaje skórze stynowo matowy wygląd, gładkość i ujednolicony kolor. Wystarczy odrobina pudru i różu w neutralnym kolorze Nude Mauve, aby twarz rozpromieniła się zdrowym blaskiem,

Kremowy cień Excess Shimmer w odcieniu Crystal zaaplikowałam tylko w wewnętrznym kąciku oka, aby uzyskać efekt rozświetlenia. Następnie rzęsy wytuszowałam niezawodną maskarą 2000 Calorie Curve.

Makijaż w stylu pin-up charakteryzuje się "jaskółką" na górnej powiece. Ja postanowiłam przełamać schemat i użyć linera do narysowania zalotnego, czarnego serca. W tym sezonie takie mikro wzorki są super modne, a karnawał to idealna okazja do eksperymentów!

Tutorial i więcej zdjęć znajdzesz na fanpage'u Max Factor i na blogu Jestem Kasia.

W nowej kolekcji pomadek Max Factor znajdziesz cztery odcienie czerwieni, z domieszką pomarańczu, różu i głębokiego burgundu dopasowane do różnych karnacji.

Ceny produktów:

Reklama

Miracle Touch Foundation 65,99 zł

Excess Shimmer Eyeshadow, Crystal 49,99 zł

Creme Puff Powder, 44,99 zł

Creme Puff Blush, 49,99 zł

2000 Calorie Curve Mascara, Black, 29,99 zł

Colour X-Pert Eyeliner, Black, 39,99 zł

Marilyn Monroe™ Lipstick Collection, Ruby Red, 49,99 zł