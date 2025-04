Tak, tak, my też to dobrze znamy! Po codziennej gonitwie: pracy, zakupach, sprzątaniu, gotowaniu – nie mamy już ani siły, ani nawet chęci, żeby zadbać o siebie. Efekt? Wiadomo: chodzimy złe i sfrustrowane i tylko czekamy na okazję, żeby wybuchnąć.

W tym roku na pewno nie popełnimy tego błędu! Tu i teraz uroczyście obiecujemy: zamiast skupiać się wyłącznie na pracy i domu, w 2018 roku roku skupiamy się na naszym nastroju i naszym wyglądzie. To będzie nasz rok! Zamiast stania w kuchni, wybieramy relaks w wannie. Zamiast godziny przy myciu okien – wybieramy godzinę dla urody. I zamiast zostawania po godzinach w pracy, w tym roku zaprezentujemy zupełnie nowe oblicze. I to dosłownie :)

Świeża twarz to piękna twarz

Zimowy wiatr i mroźne powietrze nie służą naszej urodzie, dlatego przed Świętami dobrze jest jej trochę pomóc. Jak? Mamy dla was genialny patent: wielofunkcyjne urządzenie Braun FaceSpa, dzięki któremu zregenerujemy skórę twarzy i przy okazji usuniemy niechciane włoski znad wargi.

Za pomocą 4 wymiennych szczoteczek możesz wykonać peeling twarzy, masaż, a także dogłębnie oczyścić cerę i wmasować krem. Urządzenie Braun FaceSpa jest w 100% wodoodporne, więc ten przyjemny dla twarzy zabieg możesz przeprowadzić pod prysznicem albo leżąc sobie w wannie pełnej piany.

Gładkie nogi i promienista skóra

Wiesz, że rok 2018 to rok pięknych sukienek i spódnic? To dlatego pomyśl o odpowiedniej depilacji, która nie podrażni skóry i nie zostawi na łydkach nieestetycznych czerwonych kropeczek. Idealnym rozwiązaniem dla wszystkich zabieganych jest depilator BRAUN SE9-961V. Urządzenie usuwa włosy nawet o długości pół milimetra, a co więcej: można z niego korzystać pod prysznicem, w kąpieli albo na sucho, więc sprawdzi się, nawet jeśli nie masz zbyt wiele czasu na przygotowania.

Do tego zapewnia gładką skórę aż do 4 tygodni, a zatem jest duża szansa, że nie będziesz musiała myśleć o depilacji przynajmniej do połowy karnawału!

I to jeszcze nie koniec. Depilator BRAUN SE9-961V posiada też specjalne szczoteczki do peelingu. Biało-niebieska pomaga uniknąć wrastania włosków oraz działa jak najlepszy peeling, zaś fioletowa delikatnie złuszcza naskórek. W zestawie jest też zielona nakładka masująca z wypustkami, która poprawia wygląd skóry i pozwala się jej zregenerować.