Nie na darmo mówi się, że siła tkwi w spojrzeniu. Prawdziwa femme fatale hipnotyzuje mężczyzn wzrokiem. Jeśli i Ty masz ochotę na to, aby zamienić się w wytrawną uwodzicielkę, zrób sobie czarne smoky eyes.

Smoky eyes w czarnym kolorze to hit prosto z wiosennych pokazów mody. Modelki przykuwały uwagę tym wyrazistym makijażem oczu. Nie polecamy go jednak na dzień, tak ciemne kolory cieni lepiej sprawdzą się wieczorową porą.

Jak zrobić czarne smoky eyes krok po kroku?

1. Przede wszystkim zadbaj o to, aby mieć matową cerę. Dlatego radzimy, abyś na twarzy rozprowadziła podkład matujący. Ciemne cienie niestety podkreślają też wszelkie zasinienia. Jeśli masz tendencję do sińców pod oczami, ukryj je korektorem.

2. Aby ten makijaż wyglądał dobrze, wybierz cień do powiek dobrej jakości - mocno nasycony pigmentem. Na powiece narysuj migdałowy kształt i wypełnij go do połowy czarnym cieniem.

3. Pędzelkiem delikatnie rozetrzyj cień, aby zatrzeć kontury i nadać oku przydymiony charakter. Nie nakładaj kosmetyku w wewnętrznym kąciku.



4. Rozprowadź cień również na dolnej powiece, a linię wodną podkreśl czarną kredką.

5. Mocno wytuszuj rzęsy. Na usta nałóż odrobinę różowej pomadki, a następnie odciśnij ją na chusteczce, aby usunąć nadmiar kosmetyku.

