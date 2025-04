Kremowa formuła, czyli odmładzanie bez skalpela

Jednym z produktów nowej linii jest krem gwarantujący efekt intensywnej regeneracji i spowolnienie procesu starzenia się skóry (50 ml/24,99 zł). Za to działanie odpowiada siła połączenia dwóch składników aktywnych: bio-kolagenu (przywracającego świeżość, gładkość i sprężystość) i masła karité (odpowiadającego za nawilżenie). Zaleca się stosowanie kremu na dzień i na noc.

Reklama

Formuła kolejnego kosmetyku w kremie daje efekt redukcji zmarszczek (50 ml/23,99 zł), zapobiegając utracie elastyczności skóry. W tym kremie do twarzy wykorzystano klasyczny przepis na sukces, czyli fuzję dwóch cennych składników: niacynamidu o stężeniu 6% oraz kwasu hialuronowego. Pierwszy z nich – pochodna witaminy B3 – pobudza syntezę kolagenu, co wpływa na zwiększenie jędrność i elastyczności skóry, drugi natomiast daje szybką ulgę suchej skórze i głęboko ją nawilża. Krem sprawdza się do aplikowania zarówno na dzień, jak

i na noc.

Następny krem, który znalazł się w nowej linii kosmetyków AVA Laboratorium Kosmetyczne to produkt dający efekt liftingu i wygładzenia (50 ml/23,99 zł). Kompleksowa pielęgnacja przeciwzmarszczkową jest zagwarantowana tutaj dzięki połączeniu ekstraktu z pereł z peptydem biomimetycznym. Ekstrakt otrzymywany dzięki rozpuszczeniu sproszkowanych pereł w wodzie morskiej bogaty jest w mikroelementy i aminokwasy. Peptyd biomimetyczny zaś wpływa na obniżanie aktywności progeryny – białka odpowiedzialnego za starzenie się skóry. Krem można stosować na dzień i na noc.

Cienkiej i wrażliwej skórze pod oczami należy się odpowiednia pielęgnacja. Korygujący zmarszczki krem pod oczy w formie masującego aplikatora (15 ml /24,99 zł) zawiera kompleks liftingujący oraz ekstrakt z guarany i winogron. Efekt ich synergicznego działania można zaobserwować w postaci wygładzenia zmarszczek, rozjaśnienia cieni oraz złagodzenia obrzęków pod oczami. Dodatkowo, zastosowanie rollera pod oczy pobudza mikrokrążenie przez co wyraźnie wzrasta napięcie skóry.

fot. Materiały prasowe

Skoncentrowany przepis na młodą skórę

Poza klasyczną formułą jaką są kremy w nowej linii produktów można znaleźć również koncentrat (30 ml/24,99 zł) wypełniający zmarszczki oraz serum z tzw. eliksirem młodości (30 ml/24,99 zł). Koncentrat zawiera kompleks probiotyczny – naturalny ekstrakt z cytoplazmy i ścian komórkowych żywych kultur bakterii, który wpływa na stymulację procesów odnowy skóry. Za utrzymanie jej prawidłowego nawilżenia w tym duecie odpowiada kwas hialuronowy. Żelowa formuła kosmetyku idealnie sprawdza się pod warstwę makijażu.

Ostatnim kosmetykiem z linii Stymulatorów odnowy skóry jest serum zawierające eliksir młodości w formie oleju. Skład serum to moc połączenia trzech składników aktywnych: koenzymu Q10 (zwanego „eliksirem młodości”), witaminy E, oleju z awokado. Serum neutralizuje szkodliwe działanie wolnych rodników, zapobiega uszkodzeniu komórek, a tym samym opóźnia starzenie się skóry, poprawiając jędrność i elastyczność. Ze względu na oleistą formułę serum najlepiej stosować na noc.

Stymulatory odnowy skóry AVA Laboratorium Kosmetyczne to seria produktów, których systematyczna aplikacja na skórę twarzy daje efekt wygładzenia, nawilżenia i odzyskania jędrności. Jednoczesne zastosowanie kilku produktów z serii pozwoli na spotęgowanie oczekiwanych efektów dzięki wykorzystaniu komplementarnych składników odpowiadających za odmienne działanie.

Reklama

Linia kosmetyków jest przeznaczona skóry dojrzałej (50+). Seria kosmetyków dostępna jest jedynie w sieci sklepów Rossmann i na www.rossmann.pl.