TikTok zawsze jest do naszej dyspozycji. To skarbnica wskazówek i trików, które mają ułatwiać nam życie i udoskonalać nasz make-up. Czasami mają one sens, jak np. slugging paznokci lub zrobienie własnej pomadki przy pomocy cieni do powiek, czasami jednak są tak ekstremalne, że lepiej scrollować dalej i nie wskakiwać w trendy bez zbadania tematu, szczególnie, jeśli dotyczą one pielęgnacji skóry. A tych jest na platformie mnóstwo. Co chwila serwowany jest nam kolejny, który ma zapewnić cerę jak z czerwonego dywanu. Jeśli masz ochotę spróbować czegoś nowego, celuj wyłącznie w te, które wyszły prosto od ekspertów lub uzyskały ich aprobatę, jak na przykład — robienie okładów na twarz z ciepłego mleka.

Do tej pory, ten biały napój stosowałyśmy jako element maseczek domowej roboty, ale jedna z TikTokerek podsuwa nam inny pomysł — wykorzystanie go solo, bez żadnych dodatków. Cały proces jest bardzo prosty. Wystarczy podgrzać niewielką ilość mleka w mikrofalówce przez 15 sekund, następnie nasączyć nim wacik, położyć na twarz i pozostawić na ok. 10-20 min. Po upływie tego czasu wmasować płyn w skórę, opłukać twarz wodą i nałożyć krem. Według Tiktoterki, zabieg robiony regularnie, pomoże zmniejszyć widoczność blizn potrądzikowych oraz zapobiegnie powstawaniu nowych wyprysków.

Okłady z mleka na twarz — czy to naprawdę działa?

Według dermatologów, mleczny napój, dzięki bogactwu składników odżywczych rzeczywiście może być sprzymierzeńcem w walce ze stanami zapalnymi i przebarwieniami, ale trzeba pamiętać, że nie u wszystkich przyniesie zadowalające efekty. Ważne, żeby słuchać swojej skóry i odpowiadać na jej potrzeby. Czytając komentarze pod postem, zdania są podzielone — jedni przyznają, że praktykują to od dawna i rzeczywiście rezultaty są znakomite, u innych natomiast okłady przyniosły efekt odwrotny do oczekiwanego.

