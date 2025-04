Miya to polska marka, inspirowaną stylem życia nowoczesnych, aktywnych kobiet. Stworzyły ją Anna Białas-Bednarczyk i Anna Koss. Praca and formułami trwała cały rok. Sekret produktów Miya to ich skład, stworzony na bazie naturalnych olejków i składników roślinnych, których skuteczność doceniły gwiazdy i ikony stylu. Zostały zamknięte w lekkich, kremowych i wygodnych w użyciu formułach, które szybko się wchłaniają. Dzięki temu jesteś można wyjść z domu od razu po nałożeniu kremu, bez zbędnego czekania.

Założycielki marki cenią naturalne składniki, emolienty roślinne, olejki, woski, witaminy i minerały. Mówią „nie” parabenom, olejom mineralnym, parafinie, silikonom, PEG-om i sztucznym barwnikom.

Chcemy wyglądać i czuć się pięknie, ale szkoda nam czasu na skomplikowaną pielęgnację i godziny przed lustrem. Dlatego stworzyłyśmy innowacyjną pielęgnację dopasowaną do Twojego stylu życia i potrzeb Twojej skóry. Dzięki naszym produktom będziesz wyglądać i czuć się świetnie. Bez wysiłku. - mówią założycielki marki Miya

W ofercie Miya jest tylko kilka linii, są jednak starannie dopracowane. Kosmetyki polubiły blogerki i gwiazdy, m.in. Agnieszka Woźniak- Starak, Ewa Chodakowska i Kamila Szczawińska. Można je kupić w sklepach internetowych oraz w Rossmanie, Hebe.

Nasze ulubione kosmetyki Miya

Naturalne serum rewitalizujące

Zawiera kompozycję 11 skoncentrowanych, skutecznych składników – naturalnych antyoksydantów, witamin i kwasów Omega 3+6. Ożywia i rozświetla zmęczoną, szarą skórę; dodając jej energii i blasku. Olejki chia, jojoba, kokosowy oraz wosk ze skorki pomarańczy działają przeciwstarzeniowo, ujędrniają i napinają kontur twarzy.

Aktywna esencja w lekkiej mgiełce

To kompleks cennych wód i ekstraktów kwiatowych wzbogacony w wodę termalną, kwas hialuronowy i witaminy. Tworzy lekką, wodną esencję, która szybko się wchłania, dostarczając skórze cennych składników, nie obciążając jej. Pozostawia skórę piękną i pełną blasku. Delikatnie pachnie różą.

Lekki olejek do demakijażu i oczyszczania twarzy, oczu, ust

Zawiera naturalne olejki, które dogłębnie oczyszczają skórę z zanieczyszczeń, nadmiaru sebum i makijażu, nie naruszając jej naturalnego pH. Olejek z nasion malin nawilża i łagodzi skórę. Olejki z pestek moreli, abisyński, ze słodkich migdałów oraz witamina E odżywiają, wygładzają, dodają blasku. Preparat idealny do stosowania rano i wieczorem.

