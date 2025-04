Cera wrażliwa jest wymagająca i kapryśna. Łatwo ulega podrażnieniom, szybko reaguje na niekorzystne dla niej warunki i składniki kosmetyków. Dlatego jej posiadaczki powinny wybierać odpowiednie kremy nawilżające.

Po kremy nawilżające najczęściej sięgamy dopiero, gdy cera robi się przesuszona. To błąd! Kremu nawilżającego trzeba używać. Powinna go mieć wśród swoich kosmetyków każda z nas. To idealny kosmetyk na dzień. Świetnie przygotowuje cerę pod makijaż, broni przed przesuszeniem i zmarszczkami.

A dla osób z cerą wrażliwą to absolutny must have. Lepiej jednak, by nie eksperymentowały ze zwykłymi kremami nawilżającymi. Bezpieczniejsze dla nich będą kosmetyki przeznaczone do cery wrażliwej.

Do cery wrażliwej, czyli jaki?

Krem dla wrażliwców powinien być bezzapachowy (substancje zapachowe często podrażniają). Jego skład nie może być zbyt skomplikowany, najlepiej by zawierał niewielką liczbę składników, bo w ten sposób zmniejsza się liczba potencjalnych alergenów. Nie może również zawierać parabenów (konserwantów, które mogą wywołać reakcję alergiczną).

Jak działa krem nawilżający do cery wrażliwej?

Nawilża i delikatnie natłuszcza, zmniejszenia napięcie skóry, zmiękcza i uelastycznia naskórek, wspomaga jego regenerację, zmniejsza szorstkość. Ale to nie wszystko – wzmacnia też jej barierę ochronną, minimalizując ryzyko podrażnień. Łagodzi już istniejące, używany systematycznie zmniejsza również wrażliwość skóry. Takie właśnie działanie ma krem nawilżający marki Mixa. W naszej galerii znajdziesz inne kojące i hypoalergiczne kremy nawilżające do cery wrażliwej.

