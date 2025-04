Metaliczny trend opanował nie tylko modę, ale stał się również makijażowym hitem tego sezonu. Prosto z wybiegów szybko zaadoptował się w naszych kosmetyczkach. Błysk srebra i złota w tym sezonie nie objął tylko błyszczących cieni, obowiązkowym ,,must have" tego sezonu stały się również metaliczne paznokcie i usta.

Artic impressions Wibo

Według WIBO w tym sezonie liczy się nie tylko kolor, ale przede wszystkim błysk. Metaliczne i połyskujące szarości oraz odcienie złota zwiastują w tym sezonie już najwięksi dyktatorzy trendów. W ślad za nimi najnowsza kolekcja WIBO ARCTIC IMPRESSIONS, której twarzą została Weronika Książkiewicz. Stawia ona na metaliczne wykończenie makijażu.

lakiery z serii Holographic Nail Wibo

Błyszczący manicure z efektem aluminium to prawdziwy hit, nie tylko zarezerwowany na wielkie wyjścia, ale doskonale uzupełniający codzienne makijażowe i modowe stylizacje. Spektakularny, lustrzany efekt zagwarantują lakiery Metallic Nail, seria Holographic Nail natomiast zapewni holograficzną poświatę w 3D.

Metallic Nail lakier Wibo

Naturalny blask

Dla wszystkich miłośniczek strobingu WIBO w ramach arktycznej serii proponuje zestaw rozświetlaczy zamknięty w nowoczesnej kasetce STROBING MAKE UP KIT. Oprócz zimnych i metalicznych odcieni znajdziemy w niej ciepłe odcienie złota i szampana. Dzięki nim uzyskamy efekt mokrego policzka. Błyszczący i opalony odcień całej skóry natomiast zapewni wypiekany puder SPARKLING LADY. Dzięki dużej zawartości metalicznych refleksów, nadaje efektowny połysk, dzięki nim skóra uzyska promienny i zdrowy wygląd.

Strobing Make Up Kit Wibo

Efekt olśniewającego błysku pomoże osiągnąć top coat FROZEN TOUCH 2in1. Top w kredce idealnie nadaje się do aplikacji na pomadkę lub cienie do powiek. W ten sposób nadając jej inny arktyczny wymiar i połysk. Metaliczne usta bowiem to jeden z wiodących trendów makijażowych tego sezonu.

puder Sparkling Lady Wibo

WIBO zaprasza po arktyczne nowości już od października do wszystkich drogerii ROSSMANN oraz na www.wibo.pl