Już dawno żaden trend nie zjednał sobie tylu fanek! Metaliczne usta, bo o nich tu mowa, to zupełnie nowa, gorąca tendencja prosto z wybiegów mody. My jesteśmy w niej zakochane! Uwaga, metaliczne szminki są trudne w noszeniu. Jak więc to robić, aby uniknąć wpadki?

Reklama

Przede wszystkim zachowaj umiar. Jeśli jesteś miłośniczką wszelkich błyszczących kosmetyków (tak jak my), postaw tylko na jeden, maksymalnie dwa błyszczące akcenty - metaliczna szminka dobrze wygląda w połączeniu z rozświetlaczem na policzkach lub perłowymi cieniami na powiekach.

Ta formuła różu odmieni twój makijaż

Przy wyborze koloru szminki pełna dowolność, dobierajcie go standardowo do karnacji. Na co dzień bezpieczniejsze będą jasne, cieliste odcienie - beże, złoto, róże i korale. Przy wieczornych wyjściach doskonale sprawdzą się pomadki czerwone, bordowe, fioletowe a nawet szalenie modne w tym sezonie granatowe. Metaliczne szminki ma w swojej ofercie m.in. marka NYX, Too Faced i MAC.

Reklama

Te szminki sprawią, że uwierzycie w magię!