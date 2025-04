To jedna z najgorętszych tendencji w urodowych trendach. I to na przestrzeni kilku ostatnich sezonów! Po erze matowych szminek, na naszych ustach zagości połysk. I to nie byle jaki!

Całkiem niedawno pisałyśmy o metalicznych błyszczykach. Teraz to już o wiele za mało, dodajemy do nich bowiem sporą dawkę brokatu! Usta mają wyglądać jak oprószone skruszonymi diamentami. Najlepiej na różowo, fioletowo, oranżowo czy burgundowo.

Jak nosić brokatowe usta?

Brokatowe usta nie lubią konkurencji. Najlepiej wyglądają przy gładkiej cerze delikatnie rozświetlonej na policzkach i pod łukiem brwiowym i mocno wytuszowanymi rzęsami. Jeśli nie jesteście przekonane do tego trendu, możecie sięgnąć po top coat, który nakładacie na swoją ulubioną szminkę. Nadaje ustom tylko odrobinę połysku, więc z powodzeniem możecie nosić go na co dzień.

Zajrzyjcie do naszej galerii, w której znajdziecie 8 błyszczyków w różnych odcieniach i w różnych cenach. Naszym ulubionym jest ten mocno brokatowy od Lime Crime - na ustach wygląda naprawdę zniewalająco!

