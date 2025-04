Jak wykonać najmodniejszy makijaż tego lata? Podpowiada Eryka Sokólska - Max Factor Make - up Artist!

Najmodniejszy makijaż na lato? Skóra muśnięta słońcem i minimalnie podkreślone oczy! To look, który przywodzi na myśl Kalifornię, kojarzy się z wakacyjnym luzem, a w dodatku wykonasz go w kilka minut. Jego sekretem jest odpowiednio dobrany podkład. Wybrałam dla Cajmel dwa odcienie Facefinity All Day Flawless (bardzo jasny Ivory i najciemniejszy z gamy – Bronze). Zmieszanie dwóch odcieni pozwoliło mi osiągnąć bardzo plastyczny efekt konturowania. Na kości policzkowe, skronie i przegrodę nosa zastosowałam nowość – Crème Puff Bronzer. Jego wypiekana formuła pozwala stopniowo dozować natężenie koloru, dzięki czemu efekt jest niezwykle naturalny. Mozaikowa struktura produktu, w której odcienie złota, miedzi i piaskowego beżu przeplatają się w nieregularne wzory to moim zdaniem strzał w 10! Taka kombinacja kolorystyczna sprawdzi się w przypadku każdego typu urody. Tak przygotowany makijaż nie potrzebuje wyrazistych elementów – na powieki nałożyłam cienie z palety Masterpiece Nudes, a rzęsy pociągnęłam cienką warstwą tuszu Epic False Lash Effect. Do tego odrobina błyszczyka Colour Elixir Gloss w kolorze połyskującego piasku pustyni i gotowe!

- Eryka Sokólska - Max Factor Make - up Artist