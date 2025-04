Czujesz już pierwszy powiew wiosny? Delikatny makijaż w subtelnych kolorach idealnie się sprawdzi na przełomie pór roku. Pastelowe odcienie fioletu i różu doskonale współgrają z alabastrową skórą, jeszcze nie muśniętą pierwszymi promieniami słońca.

Jeśli masz problem z doborem koloru, a jednocześnie szukasz podkładu, który zatuszuje niedoskonałości i będzie długo utrzymywał się na skórze postaw na gamę Facefinity All Day Flawless 3 in 1. Ten wielofunkcyjny produkt łączący właściwości bazy, podkładu i korektora jest teraz dostępny w aż 11 odcieniach. Perfekcyjna skóra to podstawa każdego makijażu.

Wystarczy odrobina pudru Creme Puff i muśnięcie policzków różem Creme Puff blush w odcieniu Nude Mauve, aby uzyskać promienny efekt.

Kiedy chcesz podkreślić oko i optycznie zagęścić rzęsy, ale nie masz ochoty na klasyczną "jaskółkę" zastosuj czarną kredkę tylko u nasady rzęs i pomiędzy nimi, zdziwisz się jak ten trik potrafi odmienić cały makijaż! Cień w kremie Excess Shimmer w odcieniu Pink Opal najlepiej aplikować opuszkami palców, odrobina błysku doda spojrzeniu świeżości. Rzęsy podkreśl maskarą 2000 Calorie, która sprawi, że będą gęste i intensywnie czarne.

Delikatny makijaż nie potrzebuje innego wykończenia niż błyszczyk. Colour Elixir Gloss w odcieniu Glowing Peach pięknie współgra z naturalnym kolorem ust i nadaje im subtelny połysk.

Błyszczyk Colour Elixir Gloss zapewnia ustom wygładzenie i nawilżenie, jak balsam, ale również kolor i blask, które przykuwają uwagę.

Produkty:

Podkład Facefinity All Day Flawless 3 in 1, 59,99 zł

Puder Creme Puff, 42,99 zł

Róż Creme Puff blush, Nude Mauve, 44,99 zł

Excess Intensity Liner, Black, 52,99 zł

Excess Shimmer Eyeshadow, Pink Opal, 44,99 zł

2000 Calorie Mascara, 29,99 zł

Colour Elixir Gloss, Glowing Peach, 36,99 zł