Krem zamiast podkładu? Tak! Ten działa lepiej niż filtry z Instagrama...

Krem Nanoblur od Indeed Labs to produkt, który z powodzeniem zastąpi podkład. Matuje, wygładza, a także ukrywa drobne niedoskonałości i rozszerzone pory. Za krem zapłacić trzeba od 70 do 100 zł.