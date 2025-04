Jeśli chcesz być na bieżąco ze wszystkimi trendami i nowinkami ze świata beauty, nie może cię zabraknąć na TikToku. Popularna platforma to skarbnica inspiracji, dziewczyny co chwila dostarczają nam coś nowego. W ostatnich tygodniach głośno było o martini make-up — efektownym makijażu inspirowanym wytrawnym drinkiem, honey lips — złotych, ultralśniących ustach i pumpkin spice latte make-up — wyglądzie utrzymanym w ciepłej, pomarańczowo-brązowej tonacji. Teraz do grona gorących, jesiennych trendów dołącza matcha latte make-up #matchalattemakeup. Ma już ponad 1,8 miliona wyświetleń.

Matcha latte make-up inspirowany jest słynnym, super zdrowym napojem, przygotowywanym ze sproszkowanej zielonej herbaty i spienionego mleka. W makijażu akcent jest na oko — powieka pomalowana jest zielonym cieniem. Możesz wybrać matowe, pastelowe odcienie lub z połyskiem, jeśli chcesz osiągnąć wieczorowy look. Usta natomiast są w odcieniach nude, a policzki delikatnie zarumienione. Makijaż najbardziej pochlebny jest dla zielonych i brązowych oczu.

Ciekawymi pomysłami na matcha latte make-up podzieliły się m.in. Bianca Pompeiano @biancapompeiano i Alicia Breuer @aliciabreuer0.

Zrobienie modnego makijażu matcha latte w codziennej wersji zajmie ci dosłownie chwilę. Wszystko, czego potrzebujesz to: zielony cień do powiek, pomadka lub błyszczyk w odcieniach nude, żel do brwi, tusz do rzęs, rozświetlający podkład, korektor oraz róż do policzków.

Matcha latte make-up krok po kroku

Przygotuj skórę — wmasuj serum, krem nawilżający, rozprowadź podkład i zakryj korektorem wszystkie niedoskonałości. Pomaluj powieki na zielono, wytuszuj rzęsy i wymodeluj brwi. Jeśli chcesz dodać spojrzeniu głębi i uzyskać bardziej wyraziste spojrzenie, narysuj kreskę eyelinerem lub czarną, miękką kredką. Podkreśl policzki różem, a usta muśnij szminką. Całość utrwal fixerem.

Matcha latte idealnie będzie współgrał z zielonymi, brązowymi, śmietankowymi i czarnymi ubraniami.

Poniżej znajdziesz przykłady kosmetyków, które przydadzą się do wykonania idealnego matcha latte make-up.

Krem Super Multi-Corrective Cream SPF 30, Kiehl’s

fot. Krem Super Multi-Corrective Cream SPF 30, Kiehl’s, cena: 405,79 zł/materiały prasowe (do kupienia w Douglas)

Podkład do twarzy Infaillible 32H Fresh Wear z SPF 25, L’Oréal Paris

fot. Podkład do twarzy Infaillible 32H Fresh Wear z SPF 25, L’Oréal Paris, cena: 77,99 zł (do kupienia w Rossmann)

Matowy cień do powiek, Mystik Warsaw

fot. Matowy cień do powiek (wkłąd), Mystik Warsaw, cena: 13,99 zł/materiały prasowe (do kupienia w Kontigo)

Cień do powiek w sztyfcie Dizzle Stick, KVD Beauty

fot. Cień do powiek w sztyfcie Dizzle Stick, KVD Beauty, cena: 119 zł/materiały prasowe (do kupienia w Sephora)

Tusz do rzęs Lash Sensational Sky High, Maybelline

fot. Tusz do rzęs Lash Sensational Sky High, Maybelline, cena: 62,99 zł/materiały prasowe (do kupienia w Super-Pharm)

Eyeliner w pisaku, INGLOT

fot. Eyeliner w pisaku, INGLOT, cena: 38,99 zł/materiały prasowe (do kupienia w Hebe)

