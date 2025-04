8 z 9

Masz cienie pod oczami? Wypróbuj te korektory!

Naturalne korektory do twarzy Zuii Organic – stworzone na bazie organicznych olejków i wosków - to podręczny zestaw ratunkowy do miejscowego krycia niedoskonałości, takich jak: trądzik różowaty, trądzik, wypryski lub przebarwienia Rozjaśnią cienie pod oczami, jednocześnie pielęgnując delikatne okolice oczu. Skutecznie tuszują bruzdy, zmarszczki i niedoskonałości. Doskonałe do modelowania twarzy – nałożone w odpowiednich miejscach rozświetlą łuki brwiowe, „łuk kupidyna”, itd. Są proste i precyzyjne w użyciu – wystarczy narysować linię kredką i delikatnie rozetrzeć placami. Idealnie „stapiają się” z podkładem w płynie. Korektory do twarzy dostępne są w cenie 69 zł/szt (1,8 g) w czterech odcieniach.