Maskne to zmiany skórne spowodowane długotrwałym noszeniem maseczek ochronnych - zarówno tych jedno, jak i wielorazowych. Słowo pochodzi od połączenia dwóch angielskich słów „mask" - maseczka i „acne" - trądzik.

Jak powstaje maskne?

Maskne powstaje z kilku powodów. Po pierwsze podczas noszenia maseczki, materiał mechanicznie pociera o naszą skórę, w wyniku czego pojawiają się drobne mikrouszkodzenia i ranki.

Po drugie, pod noszoną maseczką panuje wyższa niż zwykle temperatura i zdecydowanie większa wilgotność, a to wręcz wymarzone warunki dla rozwoju drobnoustrojów, a tym samym zapychania porów i powstawania licznych niedoskonałości.

Jak wygląda maskne?

Zmiany skórne koncentrują się dokładnie tam, gdzie do skóry przylega maseczka - na policzkach, przy i na nosie, brodzie i wokół ust, ale z czasem maskne może się rozprzestrzenić na pozostałą część twarzy.

Najczęściej pojawiającymi się niedoskonałościami są zaskórniki - zarówno te otwarte, jak i zamknięte. Możliwe jest również pojawienie się bolesnych zmian ropnych, trądziku różowatego, torbielowatego oraz zmian przypominających atopowe lub łojotokowe zapalenie skóry.

Jak dbać o skórę nosząc maseczkę?

Kluczem do sukcesu, by nasza skóra, nawet przy codziennym noszeniu maseczki ochronnej wyglądała nieskazitelnie, jest stosowanie się do kilku ważnych zasad.

Regularnie zmieniaj maseczki

Najważniejsze jest częste zmienianie maseczki. Te jednorazowe powinnaś nosić nie dłużej niż 4 godziny, a te wielorazowe regularnie prać w temperaturze przynajmniej 60 stopni C. Jeśli nosisz maski z materiału wybieraj te, których wewnętrzna strona (a najlepiej w całości) wykonane są z naturalnych tkanin np. bawełny.

Warto również je prasować - wysoka temperatura zabija większość bakterii. Do prania maseczek używaj delikatnych detergentów, by dodatkowo nie podrażniać skóry.

Oczyszczanie twarzy

Niezwykle ważne jest również regularnie oczyszczanie twarzy. Zacznij od demakijażu - najlepiej płynem micelarnym albo pianką, następnie umyj skórę żelem a na końcu zastosuj tonik, który przywróci jej naturalne pH.

Dwa razy w tygodniu wykonaj peeling - najlepiej enzymatyczny, ponieważ drobinki zawarte w mechanicznych peelingach mogą podrażnić dodatkowo skórę. Świetnie sprawdzą się również maseczki z glinki - są łagodne, a jednocześnie dogłębnie oczyszczają.

Obowiązkowo nawilżaj

Krem do codziennego stosowania powinien mieć lekką i szybko wchłaniającą się formułę, aby dodatkowo nie obciążać skóry. Obowiązkowo wybierz ten bez komenogennych (czyli zapychających pory) składników.

Po nałożeniu kremu odczekaj 10 minut, aż się wchłonie, aby jego resztki nie przylgnęły do maseczki.

Sięgnij po kosmetyki do trądziku

Jeśli jakieś niedoskonałości zdążyły się już pojawić na twojej twarzy, sięgnij po preparaty do skóry trądzikowej. Ale pamiętaj, nie wszystkie na raz! Wybierz tonik lub krem normalizujący, a jeśli masz pojedyncze zmiany ropne, zastosuj krem punktowy.

Czego unikać i o czym pamiętać?

W ciągu dnia nie stosuj kosmetyków z kwasami AHA i BHA oraz z retinolem - wilgoć i wyższa temperatura jaka panuje pod maseczką (ale również to, że preparat może wędrować po całej twarzy) może powodować nasilenie działania substancji aktywnych zawartych w preparatach. Co to oznacza? Że skóra zacznie się łuszczyć, będzie podrażniona i zaczerwieniona.

Unikaj tłustych, gęstych konsystencji - te nierzadko zawierają parafinę, która może powodować nadmierną produkcję sebum, co tylko dodatkowo pogorszy stan cery.

Pamiętaj, by umyć twarz od razu po powrocie do domu. Jeśli możesz nie maluj się na co dzień, albo ogranicz kosmetyki kolorowe do minimum - w szczególności pudry, które i tak nie spełnią swojego zadania w tak trudnych warunkach, a dodatkowo mogą zatykać pory.

