Ty też marzysz o jędrnej, zdrowej i pozbawionej zmarszczek cerze? Z zazdrością spoglądasz na zdjęcia Azjatek, które mimo wieku zachwycają nienaganną skórą? Jeśli tak jak my przetestowałaś już setki kremów, maseczek i serum, a efektów nadal nie widać, to mamy coś idealnego dla ciebie! Chodzi o maskę-ampułkę MEDIHEAL N.M.F którą pokochały Koreanki i kobiety w ponad 27 krajach na świecie.

Koreańska pielęgnacja czyli...

Cały sekret tkwi w koreańskiej pielęgnacji, czyli rytuale beauty. Dla Azjatek to niezwykle ważny i cenny czas. Po pierwsze dlatego, że dbają o swoją skórę, a po drugie dlatego, że to ich prywatny moment tylko dla siebie. To właśnie wtedy mogą pozwolić sobie na relaks ciała i ducha.

Rytuał Koreanek polega na codziennym powtarzaniu kilku kroków pielęgnacyjnych (chodzi między innymi o demakijaż, tonizację, peeling, nałożenie maseczki, serum, kremu pod oczy, czy olejku na twarz).

W pielęgnacji Azjatek nie może zabraknąć rytuału z maską w płachcie, która odpowiednio nawilża i ujędrnia, a także odżywia skórę! Marka-ampułka MEDIHEAL N.M.F doskonale rozumie tryb życia Polek i wie, że większość z nas nie ma czasu i możliwości, by codziennie wykonywać aż 10 kroków koreańskiej pielęgnacji. MEDIHEAL proponuje więc idealne rozwiązanie w postaci masek w płachcie, które świetnie dopasowują się do urodowych potrzeb Polek.

Na czym polega fenomen tego typu kosmetyku? Maski w płachcie mają tę przewagę nad tradycyjnymi, że są dużo wygodniejsze i lepiej skoncentrowane. Wnioski? Działają efektywniej, a rezultat widać już po pierwszym użyciu.

Maski MEDIHEAL zawierają jeden z najskuteczniejszych składników czynnych na świecie. Mowa o glutationie, który zawarty jest w masce 2-etapowej Capsule 100 Light z glutationem, którą testowała redakcja wizaz.pl. Dodatkowo maski w płachcie od MEDIHEAL są wyjątkowo miękkie, elastyczne i delikatne w dotyku – to wynik wielu zaawansowanych technologii w tym nanotechnologii.

MEDIHEAL N.M.F czyli maska-ampułka nr 1 według Koreanek

Koreanki ją po prostu pokochały, a maski w płachcie MEDIHEAL zostały sprzedane w ilości przekraczającej 1 mld sztuk na całym świecie! To absolutny fenomen! Marka MEDIHEAL jest nr 1 na koreańskim rynku*!

Czym wyróżnia się maska-ampułka MEDIHEAL N.M.F?

Maska-ampułka MEDIHEAL N.M.F świetnie dopasowuje się do twarzy i idealnie trzyma się skóry, a to spore ułatwienie, bo nic się nie przesuwa i nie opada.

świetnie i idealnie trzyma się skóry, a to spore ułatwienie, bo nic się nie przesuwa i nie opada. Ceramidy zawarte w masce doskonale wzmacniają skórę, wypełniając przestrzenie międzykomórkowe, dzięki czemu skóra jest jędrna i gładka.

Dzięki zawartości odpowiednio dobranych składników, m.in.: kwasu hialuronowego, hydrolizowanego kolagenu, aminokwasów, ekstraktu z nasion słodkich migdałów oraz wyciągu z róży stulistnej maska-ampułka N.M.F intensywnie i długotrwale nawilża oraz doskonale wygładza skórę.

Co o masce-ampułce MEDIHEAL N.M.F sądzą Wizażanki?

Jak się okazuje, my też kochamy maskę-ampułkę MEDIHEAL N.M.F. Potwierdza to test użytkowniczek serwisu wizaz.pl**. Recenzentki doceniły kosmetyk za optymalne nawilżenie skóry, dodanie jej zdrowego blasku i wygładzenie. 99% testujących dziewczyn przyznało, że maska doskonale przylega do twarzy, a 9 na 10 użytkowniczek deklaruje, że po zakończeniu testu ponownie sięgnie po maskę-ampułkę MEDIHEAL N.M.F i poleci ją swojej przyjaciółce.

Maseczka jest na dosyć grubej płachcie, która jest mocno nasączona żelem. Bardzo dobrze przylega do twarzy, nie ześlizguje się i przyjemnie chłodzi. Po zdjęciu skóra jest widocznie gładsza i nawilżona. Zdecydowanie ją polecam - komentuje Magda_666.

Maska bardzo przyjemna w stosowaniu. Przylega idealnie do twarzy, a po 20 minutach bardzo miłe zaskoczenie. Skóra jest naprawdę cudownie nawilżona i napięta. Wygląda promiennie i młodziej. Jest to produkt godny polecenia - mówi ika5559.

Maski MEDIHEAL zdecydowanie spełniły moje oczekiwania! Są zdecydowanie lepsze od masek konkurencyjnych marek. Twarz jest nawilżona, wygładzona i pełna blasku, w dodatku maska ma łagodny, piękny zapach. :) Już dawno nie spotkałam się z tak świetną maską nawilżającą. Jestem z niej bardzo zadowolona i z pewnością jeszcze nieraz po nią sięgnę :) - dodaje Madziaponczek.

*Na podstawie raportu Kantar Worldpanel o rynku masek w Korei za okres od 4 stycznia 2016 r. do 9 września 2018 r., przeprowadzonego w ramach Kantar Beauty Panel Service. (Copyright ⓒ Worldpanel™, Kantar 2018).

** Testowanie trwało od 10.12.2018 do 23.12.2018.

Materiał powstał we współpracy z marką MEDIHEAL