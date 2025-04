Tusz do rzęs Max Factor 2000 Calorie to jeden z najbardziej znanych i popularnych kosmetyków drogeryjnych na świecie. Jesteśmy pewne, że słyszała o nim każda kobieta, która chociaż raz w życiu zastanawiała się nad zakupem maskary. A jeżeli nigdy go nie używałaś, to może tym razem dasz się namówić na jego zakup.

Max Factor 2000 Calorie - dlaczego warto go kupić?

Max Factor 2000 Calorie nie kruszy się, nie ściera i nie rozmazuje w ciągu dnia, a makijaż nawet po wielu godzinach wygląda nieskazitelnie. Po jego zastosowaniu rzęsy stają się grubsze nawet o 300%.

Bardzo szybko schnie, więc nie zostawia zabrudzeń na powiekach i jest odpowiedni nawet dla osób z bardzo wrażliwymi oczami.

Zawiera naturalne woski, które sprawiają, że kosmetyk jest odporny na wysokie temperatury. Dzięki temu nawet w najcieplejsze dni makijaż jest w nienagannym stanie. A doskonale zaprojektowana szczoteczka pozwala nanieść na rzęsy odpowiednią ilość produktu i dotrzeć do każdej, nawet najmniejszej rzęsy.

Teraz ten kultowy kosmetyk można kupić znacznie taniej w drogeriach Rossmann. Został przeceniony z 35,49 zł na 22,99 zł. Promocja obowiązuje do 29.02.2020 lub do wyczerpania zapasów w wybranych drogeriach Rossmann.

Max Factor ma w swojej ofercie bardzo dużo innych kosmetyków tego typu. Jesteśmy pewnie, że każdej z was uda się znaleźć coś dla siebie.

