W zagranicznym internecie prawdziwym makijażowym hitem jest od niedawna pewna niedroga maskara. Mamy dobrą wiadomość: można ją bez problemu dostać także w Polsce!

Efekt sztucznych rzęs?

Wydłuża, pogrubia i sprawia, że oko wygląda na większe – to tylko niektóre zalety maskary marki Essence. Nazywa się Lash Princess i kosztuje około 14 zł. Możemy ją znaleźć także w polskich drogeriach.

Głośno zrobiło się o niej dzięki użytkownikom serwisu Reddit, którzy zaczęli wychwalać jej zalety. Dyskusja zaczęła się od tego zdjęcia:

fot. Reddit

Wygląda obiecująco, prawda? Gdy patrzymy na to zdjęcie, aż nie możemy uwierzyć, że to nie sztuczne rzęsy! Osiągnięcie takiego efektu za pomocą taniej, drogeryjnej maskary, to prawdziwy sukces. Jeśli chcecie ją kupić, poniżej możecie zobaczyć, jak wygląda. My z pewnością rozejrzymy się za nią w drogerii!

