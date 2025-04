Reklama

Tusz do rzęs to kosmetyk, bez którego wiele z nas nie wyobraża sobie codziennego makijażu. Często znalezienie idealnej maskary zajmuje sporo czasu (czasem nawet lat)! My chyba w końcu znalazłyśmy coś dla siebie! Poznajcie naszą opinię na temat tuszu do rzęs Dark Magic od Max Factor.

Jako nastolatka dostałam od mamy pierwszy (wymarzony) tusz do rzęs. Była to maskara 2000 Calorie Max Factor. Chyba dlatego mam ogromny sentyment do produktów tej marki i bardzo chętnie testuję wszystkie pojawiające się na rynku nowości. Gdy w moje ręce trafiła maskara Dark Magic, nie mogłam się doczekać pierwszej aplikacji.Tym razem Max Factor również sprostał moim oczekiwaniom. Tusz bardzo łatwo się nakłada, daje efekt spektakularnego wydłużenia i pogrubienia. Nie skleja rzęs, nie rozmazuje się (to dla mnie bardzo ważne) i nie kruszy. - Karolina, redaktor działu Moda i Uroda

Moje rzęsy od pewnego czasu są mocno osłabione i ciężko jest mi uzyskać upragniony efekt wyrazistego oka. Tusze , które testowałam do tej pory, a było ich całkiem sporo, niestety albo sklejały moje rzęsy, albo odbijały się na powiece w czasie aplikacji. Ogólnie - efekt nie był zadowalający. Gdy zaczęłam testować maskarę Dark Magic od Max Factor, byłam pozytywnie nastawiona, bo uwielbiam wiele kosmetyków tej marki. Nie zawiodłam się i tym razem.Tusz zapewnia niesamowitą objętość już za pierwszym pociągnięciem, świetnie wydłuża rzęsy, pogrubia je i delikatnie podkręca. Rzęsy stają się ciemne, kruczoczarne i gęste, a przy tym świetnie wydłużone. Maskara idealnie utrzymuje się na oku przez cały dzień. Tusz się nie kruszy i nie odbija. Na uwagę zasługuje też szczoteczka z efektem fali. Świetnie rozdziela rzęsy i ułatwia aplikację tuszu. Jestem pewna, że Dark Magic na długo zagości w mojej kosmetyczce! - Gosia, redaktor treści specjalnych

Najlepsze buty w najlepszych cenach? Znajdziesz je na stronie Eobuwie kupony rabatowe

Zobacz tutoriale makijażowe i porady ekspertki Max Factor, Eryki Sokólskiej:

Materiał powstał we współpracy z marką Max Factor.