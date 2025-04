Całkiem niedawno do Europy wkroczył trend w pielęgnacji twarzy prosto z Azji. Wiecie o co chodzi? Tak dokładnie, chodzi o multimasking. Na czym polega? Na nakładaniu różnych maseczek na pojedyncze części twarzy - inną na policzki, inną na strefę T, inną pod oczy, inną na szyję. To bardzo słuszna koncepcja - przecież nie musimy nakładać na całą twarz silnych maseczek typu peel off, czy mocno nawilżających na brodę i czoło.

Musicie dobrze poznać potrzeby waszej skóry i zastanowić się czego potrzebują wybrane partie. Pod oczy najlepiej jest nakładać mocno nawilżające płatki np. z kolagenem. Na nos, czoło i brodę płatki, które pomogą nam uporać się z wągrami. Na policzki regenerujące i wzmacniające maseczki. Zobaczcie jakie ciekawe produkty udało nam się znaleźć w polskich drogeriach!

