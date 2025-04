Żelatyna to cenne źródło niezbędnego skórze kolagenu, który jest jednym z ważniejszych białek w naszym organizmie. Bez niego skóra straciłaby elastyczność i jędrność. Niestety z wiekiem ubywa w niej włókien kolagenowych, dlatego traci sprężystość, robi się bardziej sucha. Warto jej więc dostarczyć go w diecie, ale nie tylko.

Dobrym sposobem na poprawienie sprężystości skóry są z maseczki z żelatyny, która również jest bogatym źródłem soli mineralnych i witamin (K, H czyli B7 – biotyny), dlatego jej działanie na skórę jest tak cenne. Nawilża ją i ujędrnia, rozjaśnia i poprawia jej napięcie.

Do maseczek używaj tylko żelatyny czystej, niedoprawionej. Kupisz ją w każdym sklepie spożywczym. Mała saszetka 50 g kosztuje około 2-4 zł, opakowanie kilogramowe około 30-40 zł. To naprawdę tani sposób na poprawę urody. Zebraliśmy dla was 5 prostych przepisów na skuteczne maseczki z żelatyną.

Maseczka z żelatyny



Jak działa?

Ujędrnia, nawilża, liftinguje

łyżka żelatyny

2 łyżki wody

Żelatynę dokładnie rozpuść w gorącej (ale nie wrzacej) wodzie. Gdy żel przestygnie, pędzelkiem lub wacikiem nałóż go na twarz, omijając okolice oczu. Warstwa powinna być dość gruba. Po 20 minutach zmyj maskę ciepłą wodą.

Maseczka z żelatyny, z cytryną i miodem

Jak działa?

Rozjaśnia, ściąga

2 łyżki żelatyny,

4 łyżki wody,

25 ml soku z cytryny 2 łyżki,

łyżeczka płynnego miodu

Żelatynę najpierw rozmieszaj z podgrzaną wodą, tak by nie było grudek, dodaj do niej sok z cytryny, miód i dobrze wymieszaj. Pędzlem lub wacikiem nałóż maseczkę na twarz, a po 20 minutach zmyj ciepłą wodą.

Maseczka z żelatyny, z węglem

Jak działa?

Oczyszcza, zwężaja pory, matowi skórę, działa bakteriobójczo.

Polecana do skóry trądzikowej, zanieczyszczonej, z rozszerzonymi porami

2 tabletki lub 2 kapsułki węgla aktywowanego (do kupienia w aptece, 5-10 zł opakowanie)

łyżka żelatyny

woda

Węgiel rozkrusz w miseczce (lub wysyp z kapsułek), dodaj żelatynę i tyle gorącej wody, by powstała gęsta pasta i wymieszaj. Przestudzony, ale jeszcze ciepły żel grubą warstwą (cienką trudniej ściągnąć) nałóż na całą twarz lub na miejsca, które bardziej potrzebują oczyszczenia (czoło, nos). Pozostaw do wyschnięcia. Potem ściągnij, tak jak się zdejmuje maskę peel-off.

Maseczka z żelatyny z mlekiem

Jak działa?

Rozjaśnia, napina, oczyszcza

łyżka żelatyny

2 łyżki mleka

Mleko podgrzej, rozpuść w nim żelatynę, odczekaj, by otrzymany żel trochę przestygł. (Możesz też w miseczce wymieszać mleko z żelatyną i podgrzać 10 sekund w kuchence mikrofalowej). Nanieś maseczkę na twarz grubszą warstwą, a gdy zastygnie zdejmij ją, tak jak maseczkę peel-off.

Maseczka z żelatyny z bananem

Jak działa?

Oczyszcza, odżywia

łyżka żelatyny

2 łyżki rozgniecionego na miazgę banana

2 łyżki wody

Żelatynę rozpuść w wodzie, gdy osiągnie konsystencję żelu, dodaj banana, dokładnie wymieszaj. Nałóż maseczkę na twarz na 20 minut, a następnie zmyj ją delikatnie ciepłą wodą.

Jak aplikować maseczkę z żelatyny?



Zanim nałożysz maseczkę, przygotuj do tego skórę. Najlepiej oczyść ją delikanym peelingiem drobnoziarnistym lub enzymatycznym (jeśli masz skórę wrażliwą).

Warto też skórę trochę rozgrzać, na przykład stosując parówkę lub ciepły okład (ułatwisz działanie oczyszczajace maseczce).

Maseczkę najlepiej nakładać dużym pędzlem lub wacikiem, grubszą warstwą, bo cienka szybko zastyga i mocno ściaga skórę.

Aplikując maseczkę omijaj okolice oczu. Uważaj też na brwi i włosy.

