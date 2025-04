Już wiele razy wychwalałyśmy pod niebiosa azjatyckie kremy, toniki, żele do mycia twarzy. No i oczywiście maseczki, szczególnie te w płachcie, które zyskały już spore grono miłośniczek. Sprzedawane są pojedynczo lub w wielopakach (niestety, w Polsce ta opcja jest niedostępna).

Reklama

Maseczki w płachcie są jednym z kroków koreańskiej pielęgnacji. Kosztują średnio kilka-kilkanaście złotych - jako jednorazowy zakup kwota wydaje się być w porządku, jednak większość marek zaleca by stosować je codziennie (!) albo przynajmniej co drugi dzień.

Jeśli wybierzemy opcję drugą - tygodniowo maseczki kosztować nas będą 40 złotych (ceny za maseczkę wahają się od 9 do 25 złotych). Sporo. Jeśli pomnożymy to przez 4, wyjdzie, że miesięcznie na koreańską odnowę skóry wydajesz tyle, co na manicure w renomowanym salonie albo na kolację w dobrej restauracji.

Jeśli (tak jak my) starasz się żyć bardziej ekonomicznie - zacznij robić maseczki w płachcie samodzielnie. To banalnie proste!

Co jest potrzebne do zrobienia maseczki w płachcie?

Kluczem do sukcesu odpowiednie zastępstwo dla „płachty". Możesz w tym celu użyć grubej, najlepiej 4-warstwowej chusteczki higienicznej lub grubego ręcznika kuchennego.

Jeśli sprawnie poruszasz się po azjatyckich sklepach internetowych, znajdziesz w nich czyste płachty do maseczek, sprzedawane po kilkadziesiąt sztuk - w postaci wyciętych form, albo w postaci skompresowanych kapsułek, które po nasączeniu przybierają formę maski.

Chusteczkę możesz nasączyć dokładnie tym na co masz ochotę - świetnie sprawdzą się gotowe kosmetyki, ale również półprodukty. Ważne jest, by składnik czy produkt, którego użyjesz miał lekką, żelową konsystencję. My szczególnie polecamy naturalne olejki, boostery i serum. Do rozcieńczenia mieszanki używaj nawilżających hydrolatów.

Jak zrobić domową maseczkę w płachcie?

Przyłóż chusteczkę do twarzy i w odpowiednich miejscach wytnij otwory na nos, oczy i usta. Zachęcam, aby od razu przygotować sobie kilkanaście takich „płacht" na zapas. Przygotuj wybraną mieszankę i zamocz w niej płachtę. Nie wyciskaj jej zbyt mocno, bo naruszysz jej strukturę i chusteczka się przerwie. Bądź delikatna. Równomiernie nałóż płachtę na twarz. Pamiętaj, że prawidłowe nałożenie maseczki jest niezwykle ważne. Jeśli maska zacznie wysychać, możesz spryskać buzię wodą termalną lub kolejną porcją hydrolatu - przedłużysz wtedy jej działanie. Po 15-20 minutach zdejmij maseczkę z twarzy, pozostałość mieszanki wklep w skórę.

​

Reklama

Więcej o maseczkach do twarzy:

Domowe maseczki na wągry - 5 sprawdzonych przepisów

Domowe maseczki na twarz - 6 najlepszych przepisów

Maseczka z kurkumy - domowy przepis na jędrną skórę bez pryszczy