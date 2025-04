Nie chcesz karmić swoich rzęs substancjami powodującymi ich osłabienie, wypadanie, alergie oczu, a nawet nowotwory? Wypróbuj sprawdzony przepis na naturalny w 100% tusz do rzęs!

Mascara – najprostszy przepis

Do przygotowania mascary według najprostszego przepisu wystarczy żółtko z ekologicznego jaja (zwróćmy uwagę na datę ważności – im późniejsza tym lepiej) i węgiel aktywny (dostępny w każdej aptece). Mieszamy te dwa składniki i przelewamy do pojemnika po tuszu przy pomocy strzykawki. Mascarę trzymamy w lodówce ze względu na zawartość jajka, które może się zepsuć w temperaturze pokojowej.

Mascara – przepis dla bardziej zaawansowanych

Do przygotowania mascary według tego przepisu będziemy potrzebować więcej czasu i składników. Jej zaleta jest taka, że dłużej zachowuje świeżość niż ta przygotowany na bazie żółtka. Jeśli jesteś zdecydowana, to do dzieła! Do wykonania mascary będziesz potrzebować następujące składniki:

2 łyżeczki pszczelego wosku startego na drobnej tarce,

2 łyżeczki oleju kokosowego,

5 łyżeczek aloesu w żelu lub wazeliny,

½ łyżeczki aktywnego węgla (dostępny w każdej aptece) lub tyle samo naturalnego kakao w proszku,

pojemniczek po tuszu.

Wosk pszczeli, żel aloesowy i olej kokosowy podgrzej na małym ogniu. Do mieszanki dodaj aktywny węgiel lub kakao (w zależności od koloru tuszu, jaki chcesz uzyskać) i wymieszaj całość, by otrzymać jednolitą masę. Jeśli wydaje ci się za gęsta dodaj trochę wazeliny albo aloesu w żelu, jeśli za rzadka – wosku pszczelego. Zdejmij rondel z ognia. Pozwól mieszance trochę ostygnąć (ważne, żeby nie przelewać wrzątku do plastikowego pojemniczka po starym tuszu). Całość przelej do pustego pojemnika po tuszu przy pomocy strzykawki (ewentualnie małego lejka, spożywczego woreczka foliowego odpornego na wysokie temperatury lub papieru zwiniętego w lejek).

Pamiętaj, że oczy są bardzo wrażliwe, dlatego podczas przygotowywania mascary wszystkie narzędzia powinny być czyste. Warto również umyć pusty pojemnik po tuszu i szczoteczkę.

Taki tusz najlepiej zmywa się naturalnym olejem lub oliwą.