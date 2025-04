Tusz do rzęs to bohater naszych kosmetyczek. Może zdziałać cuda — oczy wyglądają na większe, a spojrzenie nabiera wyrazistości i głębi. Jeśli do tej pory stosowałaś tylko jeden rodzaj maskary, użytkownicy TikToka polecają zmiksowanie ich, czyli nakładanie różnych formuł jedna po drugiej, aby osiągnąć jeszcze lepsze efekty.

Reklama

Ten prosty trik sprawi, że twoje rzęsy będą wyglądały jak sztuczne

Technika „Mascara Cocktailing” nie jest nowa — wizażyści stosują ją od dziesięcioleci, ale dopiero gdy pojawiła się na Tiktoku, zrobiło się o niej naprawdę głośno. Jej fankami są też gwiazdy. Niedawno Jessica Alba udostępniła film z własnym koktajlem. Widzimy w nim, jak miesza ze sobą dwa podkłady, a następnie maluje włoski wydłużającą maskarą.

Jak mieszać ze sobą tusze do rzęs, aby uniknąć sklejania włosków?



Nakładanie wielu warstw tuszu może doprowadzić do sklejania i pojawienia się grudek, dlatego ważna jest tutaj kolejność i technika. Najlepiej zacząć od tuszu wydłużającego, aby je zdefiniować, a następnie użyć pogrubiającej i podkręcającej formuły. Po każdej warstwie należy odczekać kilka sekund, aby tusz wysechł i osiadł na rzęsach.

Dla jeszcze lepszych efektów możesz wcześniej podkręcić rzęsy zalotką i pomalować je bazą (np. Lash Sensational Sky High, Maybelline lub Variete Lashes Show, Eveline). Miej też pod ręką mały grzebień do rozczesywania włosków.

Reklama

Czytaj także:

Dobry i tani tusz do rzęs: 6 kosmetyków, które dają spektakularne efekty

Jak malować dolne rzęsy, żeby się nie sklejały? Sprytny trik, który zmieni twój makijaż