Maść z żyworódki to klucz do młodego wyglądu. Jej podstawą jest żyworódka pierzasta (Kalanchoe pinnata), roślina należąca do rodziny gruboszowatych. Rośnie m.in. w Indiach, Ameryce Południowej i Chinach. W Polsce występuje tylko i wyłącznie w doniczkach.

Roślina zawiera wszystko, co kocha nasza skóra. Bogata jest w witaminę C, witaminy z grupy B (tiaminę, niacynę, ryboflawinę), minerały (wapń, fosfor, sód, magnez, żelazo, cynk, potas, miedź, mangan, selen, krzem), saponiny, garbniki, kwasy organiczne, flawonoidy, terpeny, bufadienolidy i glikozydy. Maść z żyworódki wykazuje działanie antybakteryjne, antywirusowe, przeciwzapalne, grzybobójcze i regenerujące.

Maść z żyworódki może być stosowana do każdego rodzaju skóry, szczególnie jednak polecana jest do pielęgnacji skóry odwodnionej, z widocznymi oznakami starzenia i trądzikowej. Przywróci jej elastyczność, blask i odpowiednie nawilżenie.

Maść z żyworódki na twarz — efekty:

intensywnie nawilża;

ujędrnia i uelastycznia skórę;

zmniejsza produkcję sebum;

spłyca drobne linie i zmarszczki;

wspomaga leczenie trądziku, egzemy, łuszczycy;

rozjaśnia przebarwienia;

redukuje obrzęki;

zapobiega wypryskom;

przyspiesza gojenie ran;

koi skórę;

zmniejsza widoczność blizn.

Spłyca zmarszczki, ujędrnia i intensywnie nawilża. Ta maść z apteki za 6 zł to hit w pielęgnacji

fot. Maść z żyworódki na zmarszczki / Adobe Stock, sutulastock

Maść z żyworódki stosuj na oczyszczoną, suchą skórę. Możesz stosować na całą twarz lub wmasować tylko w problematyczne obszary np. kurze łapki, bruzdy na czole, zmarszczki marionetki.

Pamiętaj, aby wcześniej zrobić próbę uczuleniową.

Aby osiągnąć najlepsze efekty, maść z żyworódki stosuj codziennie, najlepiej rano i wieczorem.

Maść z żyworódki kupisz w aptekach. Kosztuje ok. 25 zł za 150 g. W sprzedaży dostępne są również preparaty z dodatkiem nagietka, ruszczyka, konopi i aloesu.

Maści z żyworódki nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu oraz na otwarte rany.

