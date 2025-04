Istnieje wiele preparatów wspomagających walkę z trądzikiem. Maść laurowa jest jednym z nich. Ze względu na silne działanie przeciwzapalne i antybakteryjne oraz bogactwo przeciwutleniaczy i witamin ma zbawienny wpływ na skórę — likwiduje niedoskonałości, rozjaśnia przebarwienia, odżywia, przyspiesza gojenie się ran i przywraca jej promienny wygląd.

Reklama

Maść z liści laurowych do twarzy możesz zrobić samodzielnie (przepis poniżej) lub kupić gotowy produkt w aptekach, lub sklepach internetowych.

Spis treści:

Maść laurowa stosowana regularnie może całkowicie odmienić wygląd naszej skóry.

Maść laurowa na twarz — efekty stosowania:

zmniejsza trądzik,

zapobiega powstawaniu nowych wyprysków,

rozjaśnia przebarwienia,

wyrównuje koloryt,

przywraca skórze blask,

nawilża,

odżywia,

regeneruje,

wygładza.

Liście laurowe: domowy środek na trądzik i przebarwienia polecany przez nasze babcie. Hit w pielęgnacji

fot. Adobe Stock, ainarhamra

Przepis na domową maść z liści laurowych na trądzik

Składniki:

czubata łyżka masła shea,

łyżka naturalnego olejku laurowego,

5-8 łyżek olejku goździkowego.

Możesz również dodać 5 kropli naturalnego, tłoczonego na zimno oleju neem.

Zagotuj niewielką ilość wody. Następnie rozpuść masło shea i dodaj olejki — laurowy, goździkowy i neem (opcjonalnie). Całość dokładnie wymieszaj do uzyskania gęstej masy, przelej do słoiczka i odstaw w chłodne miejsce. Po kilku godzinach maść z liści laurowych będzie gotowa do użycia.

Maść z liści laurowych - gdzie kupić?

Możesz również kupić gotową maść z liści laurowych. Bardzo dobre recenzje zbiera maść laurowa do twarzy i ciała francuskiej marki Saint Éternité dostępna m.in. w sklepie Nutridome (cena: 65 zł). Zawiera tylko cztery składniki: masło shea, olej laurowy, olej ze słodkich migdałów oraz witaminę E.

fot. Maść laurowa Saint Éternité / materiały prasowe

Stosowanie: maść laurową wmasuj delikatnie w oczyszczoną skórę. Możesz stosować punktowo lub na całą twarz.

Pamiętaj, aby przed nałożeniem maści laurowej wykonać próbę uczuleniową.

Przerwij stosowanie, gdy wystąpi podrażnienie lub inne reakcje alergiczne.

Jak zrobić tonik z liści laurowych na trądzik?

Przeciwwskazaniem do stosowania maści z liści laurowych jest alergia na liście laurowe lub którykolwiek ze składników maści.

Reklama

Czytaj także:

Pożegnaj siwe włosy z liściem laurowym — domowy sposób polecany przez nasze babcie

Moczenie nóg w liściach laurowych: tani, domowy sposób na suche i popękane pięty