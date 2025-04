TikTok nie zawodzi. Najnowszym trendem, który podbija platformę i który ma szansę stać się hitem sezonu jesień-zima 2022/23, jest „marynowany makijaż”. Odrzuca on perfekcjonizm i jest całkowicie sprzeczny z tymi, które lansowane były do tej pory. Nie wymaga precyzji, wysiłku i dziesiątek kosmetyków. Zapomnij więc o wyglądzie „czystej dziewczyny” — krystalicznych ustach, podkreślonych brwiach, idealnej jaskółce na oku, pięknie wytuszowanych włoskach i wszystkich tych technikach, które miały zapewniać nieskazitelny make-up przez cały dzień. Przywitaj się za to z nierówną kreską, lekko przydymionymi powiekami, grudkami na rzęsach i naturalnym, zaróżowionym kolorem ust. W wielkim skrócie — chodzi w nim dokładnie o taki wygląd, jaki widzisz w lustrze, gdy wracasz rano do domu z imprezy lub gdy ucięłaś sobie drzemkę w makijażu. Użytkowniczki, które lansują trend, nie zachęcają jednak do chodzenia spać w make-upie. Akurat tutaj nie ma taryfy ulgowej — to prosta droga do wyprysków, zatkanych porów i podrażnionych oczu. Koszmar każdej z nas.

Aby uzyskać taki wygląd na co dzień, najlepiej wykonać makijaż kilka godzin przed planowanym wyjściem i pozwolić skórze robić swoje, czyli... marynować się. Sebum i pot naturalnie nadadzą ten wilgotny, pożądany efekt. Możliwe jest też uzyskanie go znacznie szybciej. Swój sposób na zamarynowanie korektora, zdradziła TikTokerka, Shayne Marie @shaaynemarie.

Marynowany makijaż — jak wykonać?

Aby w krótkim czasie uzyskać lekko zroszoną skórę, Shayne zaleca nałożenie korektora na wszystkie zaczerwienione obszary (u każdej z nas mogą być inne), niedoskonałości i w okolice oczu, a następnie pozostawienie go na ok. 5-10 min, aby się rozgrzał i delikatnie wtopił w skórę. Następnie, zamiast beauty blenderem, który do tej pory był kluczowym narzędziem, TikTokerka rozciera go palcami. Pożegnaj się więc z kosmetykami do konturowania i nie szukaj idealnie kryjącego i trwałego podkładu. Tutaj naprawdę potrzeba niewiele.

Skóra ma wyglądać jak najbardziej naturalnie, więc jeśli masz piegi, przestań je maskować, niech będą na widoku. Jeśli natomiast chodzi o makijaż oczu, nie martw się, że nie opanowałaś do perfekcji sztuki robienia kreski na powiece - nic się nie stanie, jak nie będzie doskonała. Możesz też podkreślić oko ciemną kredką lub cieniem i niedbale rozetrzeć, aby uzyskać lekko rozmazany, poranny wygląd.

