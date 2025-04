Martini make-up: efektowny, lśniący makijaż podbija media społecznościowe. Hit na sezon jesień-zima 2023/2024

Martini make-up to najnowsza obsesja dziewczyn na TikToku. Niesamowicie elegancki, luksusowy makijaż inspirowany wytrawnym, słynnym koktajlem idealnie wpisuje się w przytulny jesienno-zimowy klimat. Z łatwością osiągniesz go sama. Sprawdź, jak wygląda martini make-up, jakie kosmetyki będą ci potrzebne i jak go zrobić krok po kroku.