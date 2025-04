Pamiętamy czasy, kiedy z utęsknieniem czekałyśmy na to, aż w Polsce pojawi się pierwszy salon marki MAC. Było to niczym przepustka do wielkiego świata mody i urody. Choć nie mamy teraz na co narzekać, obecność takich marek jak Benefit czy Bobbi Brown podnosi na duchu, to nadal pozostajemy mocno w tyle w porównaniu z innymi europejskimi krajami.

Przeglądając zagraniczne magazyny i blogi, ciągle natykamy się na kosmetyczne bestsellery marek, których nadal nie ma w Polsce. Zaliczamy do nich m.in. NARS, Buxom czy Deborah Lippmann. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie najlepsze ich produkty. Zazdrościmy tym dziewczynom, które mogą je testować na własnej skórze!

