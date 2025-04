Erborian to inaczej "Zioła Orientu". Ta koreańska marka stworzona została przez dwie kobiety - Hojung Lee i Katalin Berenyi. Podzielą one to samo marzenie: przekazać reszcie świata sekrety koreańskiego piękna. "Stworzenie Erborian z Hojung to była oczywistość. Kobiety na całym świecie mają jedną wspólną cechę: unikalne, niekłamane i naturalne piękno" - powiedziała Katalin Berenyi, prezes i współzałożycielka marki.

Z pewnością wiecie, że same jesteśmy wielkimi fankami wszystkich koreańskich marek. Erborian zaliczamy do tych najlepszych, spokojnie możemy przyznać, że jest w naszym TOP 5. Jakie są nasze ulubione produkty? Przede wszystkim krem BB w poduszeczce - to nowość, która już wkrótce trafi do perfumerii Sephora. Daje bardzo naturalne wykończenie i idealnie dopasowuje się do karnacji. Zajrzyjcie do galerii po więcej naszych ulubionych kosmetyków marki Erborian.

