Marcelina Zawadzka kilka dni temu pokazała zdjęcie z kolorową kreską na górnej powiece. To jeden z najważniejszych trendów na sezon wiosna-lato 2020. I mimo że nie jest zbyt często spotykany na polskich ulicach, zachwytom fanek nie było końca!

Reklama

Modny makijaż w wykonaniu Marceliny Zawadzkiej

Marcelina zdecydowała się na neonowo-żółty eyeliner, którym podkreśliła górną powiekę. Makijaż dopasowała do modnego, letniego manicure. I to były jedne mocne akcenty w jej looku - dopełniały go wytuszowane rzęsy i świetlista cera.

W drogeriach znajdziesz całe mnóstwo produktów, którymi wykonasz kolorową kreskę - w pisaku, w żelu, w kremie. Kluczowe jednak jest dobranie odcienia. Dziewczynom o ciepłej, brzoskwiniowej i muśniętej słońcem skórze idealnie pasują wszelkie intensywne, neonowe odcienie - pomarańczowy, zielony, niebieski, czy tak jak wybrała Marcelina Zawadzka, żółty.

Jeśli masz jasną, chłodną karnację, wcale nie musisz rezygnować z tego trendu. Sięgnij po równie modne pastele - zimne róże, błękity, wrzosy i miętę.

Jak wykonać kolorową kreskę na powiece?

Po pierwsze, mocna kreska na górnej powiece dobrze prezentuje się tylko na pięknej, promiennej skórze, zadbaj więc o odpowiednią pielęgnację i kolejność nakładania kosmetyków do makijażu.

Zacznij od zastosowania rozświetlającego serum i kremu do twarzy. Latem, ciężki kryjący podkład zastąp lekkim i nawilżającym kremem koloryzującym - jeśli nie masz większych problemów z cerą sięgnij po krem BB, a jeśli zdarzają ci się niedoskonałości, wybierz krem CC.

Kreskę maluj zawsze zaczynając od zewnętrznego kącika. Staraj się, by na początku była jak najcieńsza - zawsze będziesz mogła ją pogrubić. Jeśli nie masz doświadczenia w rysowaniu kresek, polecamy eyelinery w żelu, które nakłada się cienkim pędzelkiem - te w pisaku wymagają zdecydowanie większej precyzji. Przy kolorowych kosmetykach, kreska nie powinna dotykać wewnętrznego kącika oka - to optycznie je zmniejsza. Staraj się, by sięgała 3/4 długości (zaczynając od zewnątrz).

Kolorowa kreska dobrze wygląda w towarzystwie mocno wytuszowanych rzęs - to „otwiera" optycznie oko i podkreśla spojrzenie. Latem, sięgnij po wodoodporne tusze, którym nie straszny żaden upał. Niech „kropką nad i" będzie muśnięcie policzków rozświetlaczem. Modny makijaż na lato 2020 gotowy!

Reklama

Więcej o modnym makijażu:

Konturowanie twarzy na mokro - sprawdzone triki

Krem BB od Resibo - nasza opinia