Na różnych imprezach dla dzieci bardzo modne jest malowanie twarzy. To świetna atrakcja dla najmłodszych i okazja na trochę kreacji dla rodziców. Jak się do tego zabrać i skąd czerpać pomysły na wzory do namalowania na twarzy?

Malowanie twarzy dziecka - czym malować wzory?

Wybór odpowiednich farbek czy pisaków jest ważny, jeśli chcesz, aby rysunek był ładny i trwały. Poza tym - a w zasadzie to jest nawet ważniejsze - trzeba uważać, żeby dziecko nie nabawiło się uczulenia i podrażnień od niewłaściwych produktów.

Przede wszystkim farby, którymi stworzysz dzieło sztuki na twarzy córki czy syna, powinny być przeznaczone właśnie do malowania twarzy. Nie sięgaj po zwykłe artykuły biurowe do malowania na papierze. Skóra dziecka jest delikatna i produkty, które na nią nałożysz, powinny być do tego odpowiednio dobrane.

Malowanie wzorów na twarzy dziecka - jak wybrać farbki?

Przeczytaj skład na etykiecie - produkt powinien zawierać składniki naturalne, unikaj farb z parabenami.

Sprawdź, czy produkt ma atest, np. Państwowego Zakładu Higieny.

Zanim użyjesz farbki, zobacz, od jakiego wieku producent zaleca jej używanie.

Na co zwracać uwagę przy zakupie farbek do malowania twarzy dziecka? Zanim pomalujesz dziecku całą twarz, zrób test na małym kawałku skóry na ręku. Zobacz, czy nie wystąpi reakcja alergiczna i sprawdź, jak farba się zmywa. Zwykle producenci zalecają zmywanie ciepłą wodą z mydłem. Pamiętaj też, żeby pędzel, którym będzie malowana buźka na twarzy dziecka, jest czysty.

Malowanie wzorów na twarzy dziecka - nakładanie farby na twarz krok po kroku:

Umyj dziecku buzię i osusz. Przygotuj coś do aplikowania farbki, np. pędzel. Staraj się nakładać jak najcieńsze warstwy i dopiero w razie potrzeby dokładać więcej produktu. Omijaj okolice, które mogą zostać podrażnione - oczy i usta. Nie pozwól dziecku chodzić z pomalowaną twarzą cały dzień. Zmyj farbę, gdy tylko skończy się zabawa.

Szukasz inspiracji na ciekawy wzór dla dziecka? Zajrzyj do naszej galerii i zainspiruj się. Twój maluch będzie przeszczęśliwy, jeśli zmienisz go na chwilę w uroczego królika, lisa lub pięknego motyla.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 06.07.2012

