TikTok nie przestaje zaskakiwać. Platforma jest naszym codziennym źródłem inspiracji do pielęgnacji skóry i makijażu. Entuzjastki urody i profesjonalni wizażyści, chętnie dzielą się tam swoimi sprytnymi sztuczkami i pokazują, które z tysiąca dostępnych kosmetyków na rynku warte są każdej złotówki. Dzięki nim poznałyśmy już m.in. legendarny krem po oczy Peter Thomas Roth Instant FirmX Eye, który dosłownie prasuje zmarszczki i plastry na twarz Frownies, działające prawie jak botoks.

Na platformie wiralowy jest też trend, polegający na malowaniu twarzy czerwoną szminką. Chociaż nie jest nowością (pojawił się w lutym dzięki @sellmakasumoviq) to wciąż budzi ciekawość wśród TikTokerek. Dziewczyny chętnie testują go na sobie i wrzucają do sieci filmy z efektami.

Cały trik polega na konturowaniu twarzy za pomocą pomadki w kolorze soczystej czerwieni. Należy nałożyć szminkę na środek nosa, kości policzkowe i czoło, a następnie równomiernie rozprowadzić pędzlem na skórze tak, aby wtopiła się w skórę. Kolejnym krokiem jest aplikacja korektora — na nos, brodę, czoło, skronie i pod oczy. Na sam koniec wilgotną gąbeczką nakładamy ulubiony fluid. Efekt? Świeża, promienna i lekko zaróżowiona cera, jak po miłym komplemencie.

Jeśli chciałabyś przetestować trik na sobie, pamiętaj, że szminka jest dość tłusta i może zatkać pory, dlatego polecamy spróbować z użyciem różu w płynie lub w sztyfcie. Dużo lepiej się rozprowadza i lepiej wtapia w skórę.

