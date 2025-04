Lakier Striplac to doskonała alternatywa dla lakieru hybrydowego. Szczególnie polecana tym z nas, które mają kruche i przesuszone paznokcie. Nie niszczy płytki, bo polerujemy ją, a nie matowimy. Do jego usunięcia nie potrzebujemy zmywacza jak przy zwykłym lakierze, ani acetonu jak przy lakierze hybrydowym, tylko specjalną oliwkę z enzymami. Dzięki temu, same możemy zdjąć go w domu, jak naklejkę, a płytka paznokcia pozostaje zdrowa i nieuszkodzona.

Reklama

Więcej na temat malowania paznokci:

20 najpiękniejszych lakierów nude

Najmodniejsze paznokcie na jesień 2015!

Co zrobić, żeby paznokcie szybciej rosły?