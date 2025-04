Trendy w makijażu zmieniają się prawie tak samo szybko jak trendy w modzie. Co sezon na wybiegach prezentowane są inne kolory szminek, cieni do powiek czy lakierów do paznokci. Zmienia się lansowana linia brwi czy sposób na stylizowanie rzęs. I tak jak w modzie, w dziedzinie urody są takie błędy, których nie wybaczamy i które lądują na liście najgorszych makijażowych wpadek.

10 najczęściej popełnianych makijażowych wpadek:

źle dobrany (najczęściej za ciemny) podkład i nałożony tylko na twarz, przez co mocno odcina się od szyi i nie stanowi z nią jednolitego - to wygląda bardzo nienaturalnie i nieprofesjonalnie widoczna konturówka do ust podczas gdy... szminka już została zjedzona zbyt duża ilość bronzera - skóra dzięki niemu powinna wyglądać jak muśnięta, a nie spalona słońcem zbyt mocno wyskubane brwi - bywały różne trendy, ale cienka, niewidoczna linia (dodatkowo podkreślana kredką) nigdy nie była modna tusz do rzęs odznaczający się na powiekach - najczęściej dzieje się tak, gdy przesadzimy z ilością niewodoodpornej mascary pozdrapywany lakier z paznokci - nie mówimy tu o drobnych odpryskach, tylko o resztkach dwutygodniowego manicure szminka na zębach - jeśli uwielbiasz kolorowe usta zadbaj o to, aby szminka była długotrwała i jak najlepszej jakości zbyt gruba warstwa podkładu - przesada w makijażu nigdy nie jest wskazana zrolowane cienie na powiekach - latem, gdy temperatura przekracza 30 stopni w ogóle zrezygnuj z kremowych cieni źle doklejone sztuczne rzęsy - powinny dodawać Ci uroku a nie odwrotnie, dlatego muszą być zrobione niezwykle precyzyjnie

Nasze makijażowe triki:

