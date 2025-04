Makijażowe triki gwiazd prosto z Cannes

Wszystkie zdjęcia L’oréal Paris

Makijażowe triki gwiazd z festiwalu filmowego w Cannes 2014

Makijaż Evy Longorii

Jej makijaż na tegorocznym festiwalu w Cannes to przede wszystkim pięknie podkreślony, migdałowy kształt oczu, który został wzmocniony idealnym kształtem brwi.

- Podkreślone brwi wyczesz szczoteczką tak aby włoski nie odstawały, ani nie opadały. Dzięki Brow Artist Sharper utrwalisz je za pomocą wosku - radzi Aneta Kostrzewa make-up ekspert L’oréal Paris.

Makijaż Cheryl Cole

Cheryl Cole na czerwonym dywanie przyciągała magnetycznym spojrzeniem. Na uwagę zasługiwały perfekcyjnie wytuszowane rzęsy - szeroko rozpostarte i wydłużone.

- Nakładaj dwie warstwy tuszu do rzęs. Pierwsza dla zwiększenia objętości. Przy drugiej, delikatnie wytrzyj szczoteczkę suchą chusteczką i wyczesz rzęsy - radzi Aneta Kostrzewa.

Makijaż Blake Lively

Blake Lively zachwyciła z kolei niewymuszonym, subtelnym makijażem. Gładka cera, delikatnie muśnięta słońcem to jej sposób na świeży makijaż.

- Aby osiągnąć efekt cery delikatnie muśniętej słońcem, użyj pudru brązującego Glam Bronze - zaznacz nim owal twarzy, subtelnie nachodząc na zarys kości policzkowych i niezapominając o szyi! - radzi Aneta Kostrzewa.

Makijaż Ines De La Fressange

Oszałamiająca Ines De La Fressange na czerwonym dywanie lśniła naturalnym i świeżym wyglądem. Dzięki codziennej pielęgnacji twarzy odbudowującym kremem stymulującym odnowę komórek skóry Ines osiągnęła idealnie gładką i sprężystą cerę.

- Pielęgnacja skóry to podstawa - zadbaj o nią odpowiednim kremem. Stosuj go codziennie, pamiętając, że nałożony przed makijażem zapewni ci świeży wygląd, łatwiejszą aplikację podkładu, a co najważniejsze - młody wygląd na dłużej - radzi Aneta Kostrzewa.

Makijaż Freidy Pinto

Lśniące spojrzenie i piękne, czerwone usta – makijaż Freidy Pinto subtelnie i w klasyczny sposób podkreślił jej olśniewający wygląd.

- Ciepłe odcienie pomadek i błyszczyków łącz z ciepłymi odcieniami cieni do oczu. Jeśli wybierzesz ciemniejszy kolor ust, postaw na subtelnie podkreślenie oczu - radzi Aneta Kostrzewa.

