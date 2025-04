fot. Fotolia

Latem pomarańczowy kolor prezentuję się pięknie na każdym typie urody. To dzięki opaleniźnie, która nadaje karnacji cieplejszy, słoneczny odcień. Jeśli unikasz słońca przyciemnij cerę samoopalaczem, zanim sięgniesz po kosmetyki kolorowe. Pamiętaj, by zatuszować niedoskonałości i cienie pod oczami korektorem. Nawet jeśli latem nie używasz podkładu, zadbaj o to, by cera wyglądała nieskazitelnie. Możesz ją rozświetlić opalizującym bronzerem.

3 makijaże w kolorze pomarańczy krok po kroku

Mandarynkowy sorbet na powiece

fot. Fotolia

Delikatny, codzienny makijaż możesz urozmaicić dodając do niego cieplejsze tony. Zacznij od pomarańczowego cienia do powiek: ten z drobinkami złota najlepiej podkreśli niebieskie i brązowe tęczówki, z różowym połyskiem lub miedziany uwydatni oczy zielone. Wybieraj cienie rozświetlające, satynowe i łącz je z błyszczącym, jasnym cieniem w wewnętrznym kąciku oka. Mocno wytuszuj rzęsy.

Policzki możesz podkreślić produktem brązującym – wybór jest szeroki, ponieważ wiele z nich zawiera pomarańczowe tony. Tu ważny jest umiar – zbyt duża ilość produktu „obciąża” makijaż, postarza twarz i odciąga uwagę od rozświetlonego oka. Muśnij bronzerem skronie, szczyt policzków i brodę – miejsca, które najszybciej się opalają.

Usta podkreśl przejrzystą pomadką lub lekkim błyszczykiem w odcieniu koralowym. To niezwykle uniwersalny kolor!

Taki makijaż jest lekki i świeży, z delikatną dozą koloru, niczym sorbet. Idealnie sprawdzi się w leniwe, słoneczne dni.

Propozycje kosmetyków: cień do powiek Hean HIGH DEFINITION nr 824, sypkie cienie do oczu Vipera nr 124 i 136, cień INGLOT perła nr 407, mineralny róż do policzków Mary Kay coral sunrise, pomadka KOBO Orange, błyszczyk L’oreal Glam Shine Miss Candy.

Mechaniczna pomarańcza

fot. Fotolia, kolaż Polki.pl

Jeśli chcesz użyć pomarańczowego w najczystszej, intensywnej formie bazuj na jedynym, mocnym elemencie np. starannie podkreślonych ustach. Szczególnie efektownie prezentują się usta matowe – osiągniesz ten efekt wypełniając je konturówką. Dopełnij całości malując wyciągniętą kreskę na oku – czarną, tradycyjną lub efektowną-białą. Jeśli preferujesz „miejską elegancję” to makijaż dla ciebie.

Propozycje kosmetyków: pomadka Golden Rose Velvet Matte Lipstick nr 24, konturówka Vipera Ikebana Paradise nr 359, Inglot AMC Eyeliner gel biały i czarny

Soczyste neony

fot. Fotolia

Jeśli odważysz się na jaskrawy odcień pomarańczowego, twój makijaż na pewno zostanie zauważony. Przygotuj powieki nakładając na nie bazę pod cienie, by maksymalnie wzmocnić kolor. Kolor możesz zastosować samodzielnie lub w połączeniu z innymi neonami – fioletem, różem, niebieskim czy zielenią. Do tak podkreślonego oka świetnie będą wyglądały kolorowe rzęsy – np. jaskrawo niebieskie. To najbardziej ekstrawagancka propozycja pomarańczowego makijażu, idealna na szalone, wakacyjne imprezy.

Propozycje kosmetyków: paletka My Secret Hot Colors, tusz do rzęs Mary Kay Lash Love Blue

