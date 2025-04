Makijaże - trendy wiosna-lato 2014

Poznaj najgorętsze trendy makijażowe na sezon wiosna-lato 2014! Specjalnie dla was w jednym miejscu zebrałyśmy makijaże, które królowały na wybiegach Nowego Yorku, Paryża i Londynu. Nas urzekły czerwone usta i rozbielone powieki od Altuzarry, mokry smoky eyes z pokazu Cushnie Et Ochs, szeroka czarna kreska u Haider Ackermann oraz świeży francuski makijaż z pokazu House of Holland. Ciekawe jesteśmy, który trend 2014 stanie się waszym faworytem. Czekamy na wasze opinie!