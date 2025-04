Niestety, prawda jest taka, że te trendy (zarówno w modzie jak i urodzie), które podobają się nam, niekoniecznie muszą podobać się naszym facetom. Przepytałyśmy kolegów z redakcji, jakich makijaży najbardziej nie lubią. Niektóre z wypowiedzi naprawdę nas zaskoczyły... Co jest na ich czarnej liście?

Jakich makijaży nie lubią mężczyźni?

Okazuje się, że najważniejszy jest umiar. Faceci lubię ładnie umalowane kobiety, pod warunkiem, że makijaż nie jest przesadzony. I tak jak nie cierpią zbyt mocnego smoky eye, tak już delikatnie podkreślone oczy złoto-brązowymi cieniami bardzo im się podobają.

Czarna kreska na górnej powiece? Też jest super, o ile nie jest w stylu Amy Winehouse. To co jeszcze ich drażni to... za dużo różu i bronzera na policzkach. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie 6 najbardziej znienawidzonych przez facetów makijaży!

