Muśnięte błyszczykiem usta, zalotnie podkręcone rzęsy, rozświetlona cera i modny manicure to nasz przepis na ultra kobiecy, seksowny look. Kojarzy nam się z buduarowym kreacjami, które bogate są w półprzeźroczyste koronki i tiule.

Tej jesieni niezwykle modne są wszelkie odcienie szarości. Wybrałyśmy lakier i cienie z najnowszej kolekcji marki Sephora - nadają piękny połysk a do tego zamknięte są w cudownych, zdobionych koronką opakowaniach. Przy mocniej podkreślonych oczach cera powinna być nieskazitelna - taki efekt zapewni nowoczesny podkład do twarzy marki Catrice i rozświetlacz w złotym odcieniu od marki Benefit. Podoba Wam się taki look?

W naszej galerii znajdziecie kosmetyki, którymi wykonacie makijaż inspirowany pokazem: