Makijaż musi być wytrzymały. Szczególnie latem. Upały, deszcz, pot, łzy, a nawet kąpiele w basenie czy morzu nie powinny go zniszczyć. Wtedy sprawdzą się kosmetyki wodoodporne. W swoim składzie mają związki nierozpuszczające się w wodzie jak polimery, żywice czy woski mineralne i roślinne. Dodatkowo pigmenty są zabezpieczone przez „uszczelnienie” ich struktury wodoodporną powłoka, która uniemożliwi samoczynne spłynięcie fluidu, cieni czy tuszu do rzęs. Dlatego nawet jeśli nie planujesz letnich kąpieli w makijażu, to podczas upałów warto sięgnąć po takie kosmetyki.

Podpatrzyłyśmy, jak makijażyści marki Make Up Forever robią makijaż wodoodpornymi kosmetykami z linii AQUA, bestsellera marki od jej powstania w 1984 r.

