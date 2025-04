Najważniejszy kolor tego sezonu to złoto! Świat mody oszalał na jego punkcie, pojawia się wszędzie - począwszy od make-upów, kończąc na podeszwach butów. W zasadzie tylko czekałam, aż po kilku sezonach mody na naturalność i wręcz nijakość, przyjdzie nam opływać w luksusie. Brokaty, cekiny i płynne metale to hit tego sezonu! A makijaż? Im bardziej artystyczny, tym lepszy!

/fot: Aldona Karczmarczyk/

Jak powstaje makijaż na pokaz mody?

Kilka dni temu odbył się pokaz duetu Paprocki & Brzozowski. Mogę powiedzieć, że wręcz ociekał złotem - kolekcja inspirowana renesansem, piękna, zmysłowa i błyszcząca. Modelki wychodzące ze złotej ramy, a na ich powiekach oczywiście ciekłe złoto.

Miałam ogromną przyjemność uczestniczyć w tym wydarzeniu i być autorką makijaży.

Koniecznie obejrzyjcie film z backstage'u i proces tworzenia golden eyes.

Tworzenie makijaży na pokaz to złożony proces - szukanie inspiracji i przekładanie ich na współczesność. Nie trudno zauważyć, że renesansowe inspiracje pojawiają się w kolekcji. Jednak nie zabrakło ich również we fryzurach, które nawiązują do postaci z obrazów prerafaelitów (grupa artystów - malarzy i poetów - działająca w Anglii w latach 1848-1851).

Makijaże są świeże i młode! Modelki miały być niczym piękne porcelanowe postaci z obrazów, z lekko zaróżowionymi policzkami - seksowne, a zarazem naturalne. Dla kilkunastu wybrałam złoty makijaż oczu - modny, nowoczesny i szalenie luksusowy.

/fot: Filip Okopny/

Złote usta - hit sezonu wiosna-lato 2016

Świat mody oszalał na punkcie złota! Wszystko dzięki Pat Mcgrath - guru make-upu Światowego Tygodnia Mody. Złote usta, które pojawiły się na pokazie Prady to hit sezonu wiosna-lato 2016. Sama Pat tak bardzo pokochała złoto, że postanowiła wypuścić na rynek produkt, którego konsystencja do złudzenia przypomina to prawdziwe.





Jestem przekonana, że szaleństwo na punkcie złota dopiero się zaczyna! Już za chwilę dostaniecie złote kartki świąteczne, kupicie złotą sukienkę, zachwycicie się złotą torebką i butami ze złotymi podeszwami. A potem... mam nadzieję, wyjdziecie na ulicę z powiekami pomalowanymi na złoto! Bawcie się dobrze!!

Autorką tekstu jest Patrycja Dobrzeniecka - makijażystka gwiazd - lista jej klientek się nie kończy :). Uwielbiają ją za naturalność i nowoczesność. Pracowała m.in. z ekipą Madonny, stylistą Lady Gaga i aniołkiem Victoria Secret Alessandrą Ambrosio. Z wykształcenia jest filozofem, z zamiłowania wielbicielką sztuki i filmu - to z nich najczęściej czerpie inspirację.

/fot: Aldona Karczmarczyk/

