Makijaż walentynkowy jest ,,kropką nad i" w całej stylizacji. Wcale nie musi być skomplikowany, żeby zachwycał i żebyś czuła się w nim pięknie i wyjątkowo. Możesz postawić na bezpieczną opcję wybierając ponadczasowy make-up no make-up, podkreślając usta czerwoną szminką lub wyjść poza schemat i urozmaicić go słodkimi motywami. Wybór należy do Ciebie.

Reklama

Spis treści:

Mocna, wyrazista czerwień na ustach zawsze jest na czasie, a jeśli chodzi o makijaż walentynkowy sprawa jest oczywista. Gama kolorystyczna jest bardzo szeroka, dlatego, żeby całość prezentowała się efektownie, dobierz odcień odpowiedni do karnacji i typu urody. I najważniejsza zasada — im mniej dodatkowych kolorów, tym lepiej. Dozwolona jest jedynie czarna kreska na powiece podkreślająca spojrzenie.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Jak zrobić peeling ust w domu? Mamy kilka sprawdzonych sposobów

Skoro jesteśmy przy klasyce, nie sposób zapomnieć o smokey eyes. Kreska na powiece i wytuszowane rzęsy to szybki i niezawodny sposób na uzyskanie seksownego spojrzenia przy minimalnym wysiłku. Decydując się na makijaż walentynkowy w takim klimacie, pamiętaj o umiarze. Gdy jest fokus na oko, usta muszą zejść na dalszy plan. Podkreśl je balsamem odżywczym lub pomadką w neutralnym kolorze.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Makijaż walentynkowy może być również w nurcie natural beauty. Make-up no make-up to jeden z głównych trendów w makijażu w nadchodzącym sezonie. Zadbana, promienna skóra, to punkt wyjścia w tym przypadku, dlatego zadbaj wcześniej o jej odpowiednie nawilżenie i regenerację. Przed wieczornym wyjściem nie zapomnij o rozświetlającej maseczce, która poprawi jej kolor, doda blasku i sprawi, że całość będzie prezentować się jeszcze piękniej.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Makijaż walentynkowy nie musi być wcale taki oczywisty i można potraktować go z przymrużeniem oka. Co powiesz na małe, namalowane serduszko? Wygląda uroczo i wyrazi więcej niż tysiąc słów. Można narysować je kredką do ust lub kupić gotową naklejkę. Inna opcja? Błyszczące akcenty są teraz bardzo na czasie, dlaczego więc nie przemycić trendu do makijażu walentynkowego? Małe, delikatne zdobienia z pewnością przykują wzrok.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Reklama

Czytaj także:

Fryzury na walentynki - 5 inspiracji prosto z wybiegów

Bielizna na walentynki - 6 zmysłowych pozycji, które pobudzą wyobraźnię

Sukienki na walentynki 2022 - 5 modnych propozycji na randkę