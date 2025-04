JAK WYKONAĆ MAKIJAŻ W SUBTELNYCH PASTELACH?

Na kolejnych stronach znajdziesz instrukcje krok po kroku jak wykonać makijaż pastelowy oraz podpowiedzi jakich kosmetyków użyć

Do umalowania oczu będą ci potrzebne: cienie 41 Malwa (te zostały użyte na zdjęciu) lub 51 Absynt, tusz zwiększający objętość rzęs czarny, wodoodporna kredka do oczu zielona

korektor rozświetlający, podkład rozświetlający Pure light, róż do policzków w kolorze średnia morela, puder sypki transparentny Do umalowania ust: błyszczyk powiększający usta "Sexy Pulp" w odcieniu koral

błyszczyk powiększający usta "Sexy Pulp" w odcieniu koral Do pomalowania paznokci: lakier do paznokci w odcieniu czerwona pomarańcza

lakier do paznokci w odcieniu czerwona pomarańcza Akcesoria potrzebne do wykonania makijażu: pędzel do korektora, pędzel do podkładu, pędzel do pudru, pędzel do kresek, pędzel płaski do cieni, pędzel do różu, wysuwany pędzel do ust.

Krok 1. CERA

Na początek, aby rozświetlić cerę nałóż korektor rozświetlający . Na strefy do zatuszowania i rozświetlenia. Produkt rozprowadź pędzlem do korektora. Następnie pędzlem do podkładu nałóż podkład rozświetlający Pure light. Produkt nakładaj od środka twarzy rozprowadzając go ku zewnątrz, aby uzyskać efekt nieskazitelnej cery. Aby zoptymalizować trwałość makijażu, omiatającymi ruchami pędzlem do pudru nałóż puder sypki transparentny. Zwróć uwagę głównie na strefę T (czoło, nos, broda).

Kosmetyki Yves Rocher: Korektor rozświetlający, 22.90 zł, podkład rozświetlający "Pure Light", 42 zł, aksamitny puder sypki, 43.90 zł, róż do policzków, 29.90 zł

Krok 2. OCZY

Wzdłuż dolnej linii rzęs nałóż zieloną wodoodporną kredkę do oczu zaczynając od wewnętrznego kącika oka ku zewnętrznemu. Dla uzyskania lepszej trwałości i bardziej intensywnego koloru, nałóż wzdłuż narysowanej linii cień do powiek Absynt. Płaskim pędzlem do cieni nałóż na górną, ruchomą powiekę cień do powiek Malwa. Aby podkreślić spojrzenie wytuszuj rzęsy czarnym tuszem zwiększającym objętość rzęs. Nakładaj tusz od nasady rzęs aż po same końce, wykonując przy tym delikatny ruch „zygzag”, aby dokładnie pokryć rzęsy i je rozdzielić. Dla uzyskania mocniejszego efektu powtórz czynność.

Profesjonalne porady Maxa HERLANTA - makijażysta Yves Rocher: Aby nadać oku zmysłowego charakteru, bardziej podkreśl rzęsy w zewnętrznym kąciku. Technika ta wizualnie dodaje objętości rzęsom.

Kosmetyki Yves Rocher: cień do powiek Couleurs Nature, 21.90 zł, wodoodporna kredka do oczu, 19.90 zł, tusz zwiększający objętość rzęs, 49 zł

Krok 3. USTA

Żeby makijaż był kompletny, nałóż na usta błyszczyk do ust Sexy Pulp w odcieniu morelowym.

Błyszczyk do ust Sexy Pulp Yves Rocher, 27.90 zł

Krok 4. RÓŻ

Uzupełnieniem makijażu, który rozświetli cerę, jest róż do policzków w kolorze średnia morela. Nałóż go za pomocą pędzla do różu wykonując ruch w kierunku zewnętrznym twarzy. Aby dokładnie wiedzieć, w którym miejscu należy nałożyć róż, uśmiechnij się i nanieś go na najbardziej wypukłe partie policzków.

Róż do policzków w odcieniu średniej moreli, 29.90 zł

KROK 5. PAZNOKCIE

Do pomalowania paznokci - użyj lakieru do paznokci w odcieniu czerwona pomarańcza.

Lakier do paznokci, 19.90 zł

