Makijaż w stylu grunge – jakich kosmetyków użyć?

Makijaż w stylu grunge to hit sezonu jesień-zima 2015. Jego charakterystyczne cechy, to roztarte cienie na dolnej linii rzęs, przesadnie mocno wytuszowane rzęsy, niedbale wykonana kreska, mocno zaznaczone uniesione do góry brwi i usta podkreślone ciemną szminką w kolorze czarnym, fioletowym lub bordo.