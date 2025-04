Makijaż w intensywnym kolorze

JAK WYKONAĆ MAKIJAŻ Z MOCNYM CIENIEM NA OKU?

Na kolejnych stronach znajdziesz instrukcje krok po kroku jak wykonać makijaż oraz podpowiedzi jakich kosmetyków użyć

Do umalowania oczu będą ci potrzebne: cienie Mięta-Kora drzewa 1 (te zostały użyte na zdjęciu) lub Lazurowy błękit- Indygo 2, kredka do oczu 3w1 czarna, pogrubiający tusz do rzęs "Sexy Pulp"

Do wyrównania cery: podkład rozświetlający "Pure light", korektor rozświetlający, puder sypki transparentny , róż do policzków średni róż

podkład rozświetlający "Pure light", korektor rozświetlający, puder sypki transparentny róż do policzków średni róż Do umalowania ust: nawilżająca pomadka do ust "wanilia"

nawilżająca pomadka do ust "wanilia" Akcesoria potrzebne do wykonania makijażu: pędzel do korektora, pędzel do podkładu, pędzel do pudru, pędzel do kresek, aplikator do cieni, pędzel półokrągły do cieni, wysuwany pędzel do ust, pędzel do różu.

Krok 1. CERA

Na początek ukryj niedoskonałości i rozświetl strefy cienia za pomocą korektora rozświetlającego. Następnie nałóż podkład rozświetlający Pure light, aby ujednolicić cerę. Produkt nakładaj od środka twarzy rozprowadzając go ku zewnątrz za pomocą pędzla do podkładu. Nie zapomnij o uszach, aby efekt był naturalny. Lekkie muśnięcie twarzy transparentnym pudrem sypkim utrwali makijaż. Aby uzyskać lekki efekt użyj pudru głównie na strefę T (czoło, nos i broda). Nałóż go ruchami wznoszącymi za pomocą pędzla do pudru.

Kosmetyki Yves Rocher: Korektor rozświetlający, 22.90 zł, podkład rozświetlający "Pure Light", 42 zł, aksamitny puder sypki, 43.90 zł, róż do policzków, 29.90 zł

Krok 2. OCZY

Obrysuj oko grubą kreską używając czarnej kredki do oczu. Wycieniuj kolor rozcierając kreskę skośnym pędzlem do kresek. Rozetrzyj ją w górę powieki. Wymodeluj oko nakładając na ruchomą powiekę i w wewnętrznym kąciku kolor mięty za pomocą aplikatora. Następnie nałóż w zewnętrznym kąciku ciemniejszy kolor - Indygo, na górnej i dolnej powiece. Ponownie wróć do koloru mięty, nabierz odrobinę na skośny pędzelek i nałóż wzdłuż dolnej linii rzęs od wewnętrznego kącika. Spojrzenie podkreśl czarnym pogrubiającym tuszem do rzęs "Sexy Pulp".

Kosmetyki Yves Rocher: podwójny cień do powiek, 32.90 zł, kredka do oczu 3w1, 17.90 zł, tusz wydłużający 360, 34.90 zł

Krok 3. USTA

Subtelnie podkreśl usta nawilżającą pomadką do ust w charakterystycznym odcieniu beżu - Wanilia. Nabierz pomadkę na szpatułkę. Użyj wysuwanego pędzla do ust. Pomadkę nakładaj na zamknięte usta, jest to bardziej precyzyjne i łatwiej nakładać produkt. Zacznij od środka, a następnie rozprowadź pomadkę na całych ustach.

Pomadka nawilżająca Yves Rocher, 28.90 zł

Krok 4. RÓŻ

Ożyw cerę nakładając róż do policzków - średni róż na wypukłe partie policzków. Użyj pędzla do różu. Róż nakładaj w kierunku zewnętrznym twarzy.

