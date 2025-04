1 z 6

Makijaż

Kolejny sezon modny będzie makijaż w stylu make up no make up. Idealny dla kobiet, które cenią naturalny wygląd. Nakładamy tylko podkład, naturalny błyszczyk i gotowe! Jeśli nasze brwi nie wyglądają najlepiej, możemy delikatnie nadać im kształt przy pomocy kredki, ale w taki sposób, żeby nie wyglądało to nienaturalnie.